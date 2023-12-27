Так, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в ефірі "Громадського радіо" відповів, чи буде сніг на Новий рік. Також розповів, буде тепло чи морози, передає 24 Канал.

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Яка буде погода на Новий рік

Микола Кульбіда розповів, що зазвичай взимку буває потужним Сибірський антициклон, який не допускає теплі повітряні маси до України, крім західних регіонів. Втім, цього разу тепле повітря розповсюдилося на всю територію нашої держави.

Директор Укргідрометцентру також зазначив, що тепла погода ще буде достатньо довго утримуватися. Зокрема, і до Нового року, і навіть на початку 2024-го. Також експерт відповів, чи чекати українцям снігу.

Невеликі опади будуть. Спочатку невеликий дощ, потім з мокрим снігом, і це на фоні плюсової температури повітря,

– підкреслив метеоролог.

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Прогноз на найближчі три доби

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що 27 грудня в Україні, окрім південної частини, пройде невеликий дощ, на Півночі з мокрим снігом.

Температура у північній частині вночі та вдень 1 – 6 тепла, на решті території вночі 1 – 6, вдень 4 – 9 тепла, на Півдні навіть до +11.

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Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Далі, зазначають синоптики, 28 – 29 грудня вже переважно без опадів. Температура вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 3 – 8 тепла, на Півдні до +11.

Вітер західний, північно-західний. Пориви 7 – 12 метрів на секунду, часом 15 – 20.