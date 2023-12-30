Какая будет погода в начале января, где ожидаются осадки, а в каких областях температура воздуха еще будет до +11 градусов, спрогнозировали синоптики, передает 24 Канал.

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Тепло еще задержится

Директор Укргидрометцентра в эфире "Общественного радио" рассказал, что обычно уже в конце декабря на Севере Украины преобладают небольшие и умеренные морозы. Кроме того, бывало достаточно много снега. Однако в этом году погода аномальная.

В этот раз теплый воздух распространился на всю территорию Украины. Такая теплая погода будет достаточно долго удерживаться – и до Нового года и даже в начале Нового года,

– подчеркнул метеоролог.

Интересно, что на Новый год ожидаются лишь небольшие осадки. В частности, по прогнозу Николая Кульбиды, сначала будет идти небольшой дождь, дальше – с мокрым снегом. И все это на фоне плюсовой температуры.

Заметим, что согласно ориентировочным прогнозам на картах 1 января на Западе и частично на юге без мороза, на остальной территории преимущественно до -1 градуса.

Днем во многих областях до 6 тепла. Тем временем на Юге даже до +12 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 1 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Сохранится тенденция теплой и бесснежной погоды