Так, в Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на январь, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Погода удивит: будет ли в конце декабря резкое похолодание.

Прогноз погоды на январь

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0 – 4 градусов мороза. Впрочем, на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 – 2 тепла, что на 1, 5 – 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 32 – 43 миллиметров, в горах Крыма – 77. Это в пределах нормы. Однако в восточных, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 35 – 78 миллиметров (в Карпатах где-то 80 – 100 миллиметров), что несколько больше нормы.

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Любопытно! Ранее метеоролог Вера Балабух рассказала, что в Украине самые низкие температуры наблюдаются обычно во второй половине января, феврале. Добавила, что именно этот период может быть самым холодным, возможны сильные снегопады.

Краткая климатическая характеристика января