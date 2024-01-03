Коли та в яких областях прогнозують найбільший мінус, розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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Де та коли вдарить мороз до -20 градусів

Метеорологиня розповіла, арктичний холод панує на півночі Європи. Він намагається зайти на територію нашої держави. Втім, поки тут не дають розгулятися західні повітряні потоки, які приносять атлантичне тепло й нівелюють цей холод з півночі.

У наступні дні — 4 та 5 січня — завдяки теплим повітряним масам з Заходу температура повітря буде "плюсовою" — в межах 1 – 7 градусів вночі та вдень в Україні. Проте окрім Півночі, де в цей час очікується 0 – 5 градусів морозу.

Та це тепло пройде, і 6, 7, 8 січня знову з півночі може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе морози. У північних, центральних і східних регіонах України найхолодніше: вночі 10 – 15, на Північному Сході місцями й до 18 – 20 градусів морозу,

– зазначила Голеня.

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Очікується ускладнення погоди

Додала, що у неділю та понеділок можливе ускладнення погодних умов на тлі зіткнення повітряних мас з півночі та півдня.

"В західних та північних областях будуть снігопади, хуртовини. А Південь і Схід України будуть з опадами переважно у вигляді дощу. Центр — це дощ і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь", – сказала метеорологиня.

Додала, що далі цей циклон переміститься на Схід, а з півночі знову може зайти холодне повітря. Тож 9 – 10 січня морози посиляться, будуть не тільки на Півночі й Заході, але і в центральних, східних та навіть південних областях.

Втім, за прогнозом синоптиків, цей період похолодання завершиться 10 січня. До середини січня прийде послаблення морозів до 0 – 5 градусів на Півночі та навіть відлига – на Півдні.