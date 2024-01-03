Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра. Наталья Голеня рассказала, когда ждать значительного снегопада.

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Возвращение мороза и значительные снегопады

Метеоролог рассказала, что 4 и 5 января до 0 – 5 градусов мороза. Кроме того, осадки в виде мокрого снега и дождя.

Далее, уже в течение 6 – 8 января, в частности, на Крещение по григорианскому календарю снова вернутся морозы.

Кстати, именно 7 – 8 января в Киеве и области возможны значительные осадки.

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