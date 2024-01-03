Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру. Наталія Голеня розповіла, коли саме чекати значного снігопаду.
Зверніть увагу Насувається лютий холод: де та коли вдарить мороз до 20 градусів
Повернення морозу та значні снігопади
Метеорологиня розповіла, що 4 та 5 січня до 0 – 5 градусів морозу. Окрім того, будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Далі, вже упродовж 6 – 8 січня, зокрема, на Водохреща за григоріанським календарем знову повернуться морози.
До речі, саме 7 – 8 січня у Києві та області можливі значні опади.
Важливо Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
Прогноз погоди на три доби
- В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на три доби. Зазначили, що 4 і 5 січня в Україні буде невеликий, місцями помірний дощ.
- У четвер на Північному Сході та в Карпатах сніг і мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь.
- 6 січня в Україні переважно без опадів. Тільки в західних та північних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ.
- Температура найближчої ночі від 4 тепла до 3 морозу, вдень 4 січня 3 – 8 тепла. тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7 – 12 тепла.
- 5 – 6 січня у північній частині упродовж доби 1 – 8 морозу. На решті території нашої держави вночі та вдень 0 – 6 тепла, втім, на крайньому Півдні до +10.