В среду, 13 декабря, в рамках Рижского форума безопасности в минобороны Латвии оценили танковый потенциал России и Европы. Заявление Яниса Гарриссонса распространили латвийские медиа.

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Танки: Россия против Европы

По словам чиновника, Россия может за месяц производить и ремонтировать от 100 до 150 единиц соответствующей военной техники. В то же время, Европа не способна хотя бы достичь таких показателей по состоянию на данный момент.

Гаррисонс констатировал, если изучать историю, становится очевидным: выиграть в войне способна та сторона, которая обеспечила себя более мощной военной техникой и выстроила лучшую логистическую систему.

Мы можем увеличить количество солдат, но нам также нужно оружие, танки и прочее. Пока никому не удается производить все в таком количестве, чтобы удовлетворить существующие потребности,

– отметил госсекретарь минобороны Латвии.

Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз должен наращивать военно-промышленную базу, чтобы победить Россию.

К тому же, Кремль уже переводит экономику на военные рельсы и готовится к затяжной войне с Западом, о чем неоднократно заявляли аналитики, в частности из Института изучения войны.

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Обратите внимание! Ведомство внешней политики Латвии уже пятый год подряд организует Рижский форум безопасности. На него съезжаются эксперты международного уровня по вопросам безопасности, политики, технологий, образования и обороны.

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