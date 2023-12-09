Андрей Рудык – спикер Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ. В эфире "Мы – Украина" 9 декабря он рассказал об оружии, которое захватчики изготавливают из западных компонентов, – информирует 24 Канал.

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В каком оружии России есть западные компоненты

Спикер принес в телевизионную студию микросхемы, изъятые из российского вооружения. По его словам, микросхемы западного производства есть внутри:

ракет Х-101;

дронов "Шахед";

беспилотников "Орлан";

танков "Прорыв";

РСЗО "Торнадо".

Также Рудик показал печатную плату, снятую с российской ракеты Х-101; навигационный блок для артиллерии; устройство защиты и шифрования информации.

Представитель Генштаба подчеркнул: в ракетах Х-101, по которым Россия бьет по украинской инфраструктуре, из российского – только пластина, на которой размещаются микросхемы.

Не только в российских ракетах, но и в беспилотниках (есть западные компоненты – 24 канал). Что касается электроники и высоких технологий, все есть иностранное происхождение. То есть иностранные комплектующие.

Как констатировал специалист, один из чипов предназначен для того, чтобы проводить специальные вычисления и сверять координаты. В частности фиксировать, не сбилась ли ракета с курса, летит ли точно в цель.

Спикер Генштаба рассказал о западных компонентах в российском оружии: смотрите видео

Обратите внимание! По словам представителя командования ВСУ, враг использует западные части даже технику, которую начали создавать при СССР. Скажем, в танках Т-90М "Прорыв" стоят соответствующие тепловизионные устройства и оптика.

В то же время Андрей Рудык не возразил, что санкции против России не действуют. Он подтвердил, что ограничения действительно усложняют производство оружия для оккупантов. Однако, очевидно, не в той мере, в какой требовалось бы.

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Добавим напоследок, что Европейский Союз готовит 12 пакет санкций против России. Он будет направлен на подрыв способности Кремля вести войну против нашего государства. В частности, ограничения планируют вести против тех, кто помогает сидящему в Москве режиму предводителя-преступника Путина.