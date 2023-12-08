Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС "офф рек", передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Он также отметил, на что этот пакет санкций будет направлен.

Читайте также Почему ЕС не может быстро передать замороженные российские активы Украине

Чего ждать от пакета санкций

По словам собеседника, новые санкции ЕС будут направлены на подрыв способности Путина вести войну против Украины. Кроме того, в 12-м пакете санкций ожидаются персональные санкции против сотрудничающих с российским диктатором.

Европейское высокопоставленное должностное лицо не прокомментировало, попадут ли в санкционный список представители российской православной иерархии.

Если заявления некоторых членов русской церкви идут в направлении поддержки войны, то это то, на что должны обратить внимание государства-члены.

– отметил высокопоставленный чиновник.

Тем временем Владимир Зеленский наложил санкции еще на 181 компанию и 185 человек. Все они либо из России, либо связаны со страной-агрессором.

В списке – приспешники Рамзана Кадырова

7 декабря на сайте Президента Украины опубликовали указ №813/2023. Он предполагает наложение санкций на лиц, угрожающих безопасности нашего государства.

Инициатором введения стала Служба безопасности Украины. Эти санкции предполагают, что активы лиц и компаний, попавших в список, будут заблокированы. Также им запрещено выводить капитал с территории нашего государства, вести торговые операции, использовать лицензии.

Так, на этот раз в санкционный список попал так называемый "секретарь Совбеза Чеченской республики" Апти Алаудинов. Известно, что ранее СБУ объявляла ему о подозрении. Сообщник Кадырова в марте – апреле 2022 года находился в зоне боевых действий. В частности, речь идет о Рубежном, Кременной и Северодонецке. Там он руководил подразделением русского войска "Ахмат".

Результатом его командования стали полное разрушение инфраструктуры, тысячи погибших и пострадавших мирных жителей, лишение крыши над головой десятков тысяч человек,

– отмечали в СБУ.

Кроме того, в этот санкционный список попал Рамзан Цицулаев.