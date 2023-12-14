У середу, 13 грудня, в рамках Ризького безпекового форуму в міноборони Латвії оцінили танковий потенціал Росії та Європи. Заяву Яніса Гарісонса поширили латвійські медіа.

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Танки: Росія проти Європи

За словами посадовця, Росія може за місяць виготовляти і ремонтувати від 100 до 150 одиниць відповідної військової техніки. Водночас Європа не здатна бодай досягнути таких показників станом на цей час.

Гарісонс констатував, якщо вивчати історію, то стає очевидним: виграти у війні здатна та сторона, яка забезпечила себе більш потужною військовою технікою та вибудувала кращу логістичну систему.

Ми можемо збільшити кількість солдатів, але нам також потрібна зброя, танки та інше. Поки що нікому не вдається виробляти все в такій кількості, аби задовольнити існуючі потреби,

– зазначив держсекретар міноборони Латвії.

Чиновник наголосив, що Європейський Союз повинен нарощувати військово-промислову базу, аби перемогти Росію.

До того ж Кремль уже переводить економіку на військові рейки та готується до затяжної війни зі Заходом, про що неодноразово заявляли аналітики, зокрема з Інституту вивчення війни.

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Зверніть увагу! Відомство зовнішньої політики Латвії вже п'ятий рік поспіль організовує Ризький безпековий форум. На нього з'їжджаються експерти міжнародного рівня з питань безпеки, політики, технологій, освіти та оборони.

Ворог також виробляє повітряну зброю