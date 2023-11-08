Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Є сподівання, що запаси та можливості виробництва Ірану не є нескінченними. Однак лише за вересень Росія запустила близько 500 "Шахедів". Також кілька сотень зафіксували і в жовтні.

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Крім того, Росія вже відкрила один завод, який пов'язаний із "Шахедами". Але поки незрозуміло, що саме вони там виготовлятимуть.

Відкрили один завод. Хочуть інший. Але яке це виробництво – поки невідомо. Чи будуть вони там повноцінно їх виготовляти або ж окремі компоненти робити і доповнювати запчастинами з Ірану… В принципі потрібно готуватися до того, що, окрім "Шахедів", будуть і дрони російського виробництва,

– зазначив Ігнат.

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Які ще дрони може використати Росія

Як наголосив Ігнат, Росія вже хизується своїми безпілотниками "Куб", які запускають по східних регіонах України. Також є "Ланцети". Окупанти намагаються модернізувати їх, щоб вони літали на відстань у понад 100 кілометрів.

Маємо над чим працювати. Потрібні засоби, які будуть їх збивати. Їх треба більше. Не можна забувати про засоби РЕБ, які здатні серйозно впливати на діяльність ворожих БПЛА. Клин клином. Цим займаються і Сили оборони, і держава,

– розповів Ігнат.

Безпілотники на війні: коротко