В ISW объяснили также, на что направлены намерения Кремля расширить российский военно-морской потенциал. Ведь буквально на днях Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов двух атомных подлодок стратегического назначения.

Смотрите также "Сборщик" земель, – Яковенко предположил, какой будет предвыборная кампания Путина

Речь идет о многоцелевой субмарине "Красноярск" и стратегической "Император Александр III".

Что в ISW говорят о намерениях Кремля

Владимир Путин выразил намерение расширить военно-морской потенциал России в районах далеко за пределами Украины и Восточной Европы, вероятно, пытаясь укрепить и расширить способность России угрожать Западу,

– убеждены аналитики.

Они также вспоминают заявление главы Кремля, который сказал, что две новые подводные лодки войдут в состав российского Тихоокеанского флота (Восточного военного округа) для якобы защиты дальневосточных границ России.

Также диктатор заверил, что они планируют количественно усилить российский флот и укрепить российскую военно-морскую мощь в Арктике и Дальнем Востоке, а также в Черном, Балтийском и Каспийском морях.

Смотрите также Постоянно ожидают опасности, – Гуменюк сказала, в каком состоянии Черноморский флот

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что создание и запуск новых военно-морских кораблей является дорогостоящим и трудоемким мероприятием. В свою очередь, заинтересованность Путина в расширении российских военно-морских возможностей во всех областях, где Россия имеет военно-морские базы, свидетельствует о том, что Кремль может намереваться включить расширение военно-морских сил в часть своих долгосрочных усилий по расширению вооруженных сил.

Долгосрочные усилия российской армии по реструктуризации и расширению направлены на то, чтобы подготовить Россию к предстоящей широкомасштабной войне против НАТО, а выделение дорогостоящих военно-морских ресурсов в районы за пределами Украины и Восточной Европы, вероятно, имеет целью угрожать НАТО и его союзникам у многих регионах,

– убеждены аналитики ISW.

По их данным, Путин постоянно подчеркивает, что страна-террористка является морским государством. Однако специалисты считают непонятным, смогут ли российские военно-морские производители производить стратегические военно-морские корабли желаемого Кремлем масштаба и качества в ближайшие годы.

Однако аналитики добавили, что Кремль продолжает усилия по постепенной мобилизации своей оборонной промышленной базы и может сосредоточить силы на морских производителях.

Обратите внимание! Российский диктатор Владимир Путин уже заявил 8 декабря, что будет идти на выборы президента России, запланированные на 15 – 17 марта 2024 года. Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор перемещает экономику России на "военные рельсы", направление которых – Европа. По словам украинского лидера, Кремль не удовлетворится только частью или даже всей Украиной.