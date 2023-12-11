Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что Черноморский флот не чувствует себя свободно возле временно оккупированного Крыма. Основная причина – регулярные удары со стороны украинских военных.

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Как подчеркнула Гуменюк, сейчас корабли Черноморского флота зажаты в определенных локациях. Они всерьез зависят от логистики и инфраструктуры в Крыму, но теперь вынуждены ее менять. Там стараются ориентироваться на Новороссийск.

Сейчас оккупанты вынуждены переустраивать свое базирование и логистику. Теперь, очевидно, им нужно перетаскивать силы и перепрофилироваться на Новороссийск. Они пытаются это делать,

– отметила Гуменюк.

Обратите внимание! Украинские военные неоднократно попадали во вражеские суда в Черном море. Несмотря на это, корабельная группировка оккупантов там до сих пор остается большой.

Это длительный и сложный процесс. Оккупанты еще и осуществляют его при сложных погодных условиях. Также у них явно есть предостережение из-за возможных ударов от украинских военных.

Это продолжается при сложных погодных условиях и сложных условиях военного морально-психологического давления. Я бы так сказала. Ибо они осознают и постоянно ожидают опасности, не понимая с какого направления она будет и каких масштабов она будет,

– подчеркнула Гуменюк.

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