Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что Черноморский флот не чувствует себя свободно возле временно оккупированного Крыма. Основная причина – регулярные удары со стороны украинских военных.
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В каком состоянии Черноморский флот России
Как подчеркнула Гуменюк, сейчас корабли Черноморского флота зажаты в определенных локациях. Они всерьез зависят от логистики и инфраструктуры в Крыму, но теперь вынуждены ее менять. Там стараются ориентироваться на Новороссийск.
Сейчас оккупанты вынуждены переустраивать свое базирование и логистику. Теперь, очевидно, им нужно перетаскивать силы и перепрофилироваться на Новороссийск. Они пытаются это делать,
– отметила Гуменюк.
Это длительный и сложный процесс. Оккупанты еще и осуществляют его при сложных погодных условиях. Также у них явно есть предостережение из-за возможных ударов от украинских военных.
Это продолжается при сложных погодных условиях и сложных условиях военного морально-психологического давления. Я бы так сказала. Ибо они осознают и постоянно ожидают опасности, не понимая с какого направления она будет и каких масштабов она будет,
– подчеркнула Гуменюк.
Черноморский флот сегодня: коротко
- После начала полномасштабной войны Черноморский флот понес серьезные убытки. Как отметил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, можно констатировать, что враг сейчас находится в обороне на Черном море. А в общем украинские военные уничтожили 15 вражеских кораблей, а еще 12 – повредили.
- После успешных ноябрьских ударов по Черноморскому флоту удалось зафиксировать, как оккупанты перебрасывали свои корабли в Новороссийск. Это сделали агенты из движения "Атеш".
- В ноябре украинские военные поразили, в частности, российский ракетоноситель "Аскольд" проекта "Каракурт". Также удалось уничтожить два скоростных десантных катера оккупантов.