Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що Чорноморський флот не почуває себе вільно біля тимчасово окупованого Криму. Основна причина – регулярні удари з боку українських військових.
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В якому стані Чорноморський флот Росії
Як наголосила Гуменюк, зараз кораблі Чорноморського флоту затиснуті в певних локаціях. Вони серйозно залежать від логістики та інфраструктури в Криму, але тепер змушені її змінювати. Там намагаються орієнтуватися на Новоросійськ.
Зараз окупанти змушені переоблаштовувати своє базування та логістику. Тепер, очевидно, їм потрібно перетягувати сили та перепрофільовуватися на Новоросійськ. Вони намагаються це робити,
– зазначила Гуменюк.
Це – тривалий та складний процес. Окупанти ще й здійснюють його за складних погодних умов. Також у них явно є пересторога через можливі удари від українських військових.
Це триває за складних погодних умов та за складних умов військового морально-психологічного тиску. Я б так сказала. Бо вони усвідомлюють та постійно очікують на небезпеку, не розуміючи з якого напрямку вона буде та яких масштабів вона буде,
– наголосила Гуменюк.
Чорноморський флот сьогодні: коротко
- Після початку повномасштабної війни Чорноморський флот зазнав серйозних збитків. Як зазначив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, можна констатувати, що ворог навіть зараз перебуває в обороні на Чорному морі. А загалом українські військові знищили 15 ворожих кораблів, а ще 12 – пошкодили.
- Після успішних листопадових ударів по Чорноморському флоту вдалося зафіксувати, як окупанти перекидала свої кораблі до Новоросійська. Це зробили агенти з руху "Атеш".
- У листопаді українські військові уразили, зокрема, російський ракетоносій "Аскольд" з проєкту "Каракурт". Також вдалося знищити два швидкісні десантні катери окупантів.