Интересно, что Росавиация решила закрыть не только аэропорт в Казани, которую непосредственно атаковали дроны. Скорее всего, там поражен завод.

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Какие аэропорты закрыли в России 21 декабря

Речь об аэропорте Казани (Татарстан). Там задерживались 11 рейсов на прилет и 14 – на вылет. А также об Ижевске (Удмуртия) и Гагарине (Саратов).

В принципе, закрытие Ижевска логично, потому что оттуда 300 километров до Казани. Но аэропорт Гагарин в Саратове значительно южнее. Возможно, именно там летели беспилотники.

Российские мониторы не сообщали об опасности для Саратовской области. На момент публикации новости Гагарин уже открыли.

Что происходит в Казани

Там беспилотники атаковали промышленное предприятие. Андрей Коваленко из ЦПД назвал его хребтом российского ВПК. Речь о Казанском пороховом заводе.

Он производит взрывчатые вещества, ракетное топливо и другие критически важные для оккупантов компоненты. Также благодаря его материалам создают "Искандеры" и "Калибры".

Были пожары и в жилых домах, в частности двух ЖК. В одном из них задело шпиль. Власти заявили, что никто не пострадал, мол, люди сами спустились на улицу.

Школы эвакуировали в подвалы, закрылись и торгово-развлекательные центры. Массовых мероприятий в выходные не будет.

Россияне, конечно, снимали работу ПВО, спрашивали, за что это им, и жаловались на закрытые укрытия.

А еще даже аплодировали прилетам.

Интересная реакция россиян на прилеты: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Забавно, но на видео заметна надпись "Смелость создавать будущее". Украинские паблики уже предложили Татарстану подумать над отделением от России. Ведь жители Казани обязаны взрывами именно Путину и политике Москвы.