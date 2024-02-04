Об этом сообщают российские СМИ. Карлсон известен своей антиукраинской и пропутинской позицией и продвигает нарративы России в мир, передает 24 Канал.

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Такера Карлсона заметили в Москве

Россияне отмечают, что бывший телеведущий американского телеканала Fox News в Москву Карлсон прилетел утром 1 февраля. Карлсона заметили в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines в Москву.



Такера Карлсона заметили на пути в Москву / Фото из российских телеграм-каналов

Уже потом в сети стали распространять фото, как 3 февраля, пропагандист посетил балет "Спартак" в московском Большом театре.



Такер Карлсон посетил Большой театр в Москве / Фото из российских телеграм-каналов

Сейчас цель визита Такера в Москву пока неизвестна, но ранее он заявлял, что хотел бы взять интервью у российского диктатора Владимира Путина.

Стоит отметить, что журналист прославился своей резкой критикой Джо Байдена и поддержкой политики Трампа, высказываниями против феминизма и ЛГБТКИА+, а также антиукраинской риторикой. Кроме того, в 2023 году Вашингтон запретил Карлсону брать интервью у Путина.

Как отреагировали на визит Карлсона пропагандисты

Член Палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин, которая ранее выступала против законопроекта о помощи Украине, заявила, якобы в Соединенных Штатах "опасаются, что Такер Карлсон возьмет интервью у российского диктатора Владимира Путина".

Кроме того, американский журналист-пропагандист и бывший корреспондент NYT Джон Вароли вышел в эфир к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву и сказал, что Такер Карлсон якобы "самый известный американский журналист и одновременно диссидент".

Он очень опасный человек для режима в Вашингтоне, для Белого дома. Но при этом народ его любит, потому что он говорит правду против Белого дома, против тех сил, которые держат нашу страну за горло,

– сказал американец.

По словам горе-журналиста, Такера – это "человек, который выступает за мир, за дружбу с Россией".