ЄС може запровадити санкції проти американського журналіста Такера Карлсона, який відвідав Москву та взяв інтерв’ю у російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявила заступниця голови найбільшої групи в Європарламенті ЄНП Раса Юкнявічене, повідомляє кореспондентка 24 Каналу з пленарного засідання ЄП у Страсбурзі.
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Прихильника Путіна хочуть покарати
За словами Юкнявічене, ввести санкції проти Карлсона було б цілком доречно, оскільки його діяльність не відрізняється від російських пропагандистів.
Це дуже логічно, тому що якщо санкції стосуються таких людей, як Соловйов, інших рупорів Кремля, так званих журналістів, то чому б не запровадити санкції проти Такера Карлсона? Він такий самий, він робить те саме, що робить Маргарита Симонян, чи Володимир Соловйов, чи Кисельов,
– сказала європарламентарка.
Кореспондентки 24 Каналу поцікавилася у Юкнявічене, чи має ЄС обмежити дозвіл на в’їзд для Карлсона.
Чому б ні? Ми повинні серйозніше подумати про це та надіслати дуже чітке повідомлення іншим, тим, хто буде, хто буде діяти таким же чином,
– сказала євродепутатка.
Зазначимо, що запропонувати ввести санкції має Єврокомісія і після цього передати пропозицію на розгляд Раді ЄС. Якщо всі держави-члени Євросоюзу погодяться, то санкції почнуть діяти.
Що відомо про візит Карлсона до Москви
- 1 лютого американського журналіста помітили в аеропорту у Стамбулі. Він прямував до столиці країни – агресорки.
- 3 лютого у мережі з'явилися фото, на яких Карлсон відвідує балет "Спартак" у московському Великому театрі.
- Карлсон раніше заявляв про амбіції взяти інтерв'ю у Путіна. За його словами, у Байдена намагалися цьому завадити.
- Як пише WP, відеоінтерв'ю вийде вже 8 лютого. Такер пообіцяв оприлюднити свій матеріал спершу на власному сайті, а згодом – у соцмережі "Х.