Таким мнением с 24 Каналом поделился политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что многие люди надеялись услышать иное видение. Впрочем, такие же "словоформы" диктатор повторял в своих выступлениях и обращениях, но теперь не с позиции силы и уверенности.
Советуем прочитать Неадекватность Путина показали всему миру за российские деньги, – политолог о новом интервью
Серьезный разговор или шоу
Такер Карлсон пытался подловить Путина вопросом: "Если вы считаете, что территории Украины российские, почему начали заявлять об этом только 2 года назад, а 20 лет выставляли другие претензии?". И вот тогда глава Кремля, которому нечего было ответить, сказал: "У нас серьезный разговор или шоу? Если серьезный, то...". Далее Путин провел экскурсию якобы по истории Украины.
Такое ощущение, что отдельные исторические факты были опущены в стиральную машину, их перемешали и засунули в голову к Путину. Весь "экскурс" сводился к тому, что Украины никогда не существовало, это вымышленное государство Лениным или Сталиным. Зачем-то большевики занимались украинизацией. Ты вообще тю-тю? Большевики антиукраинскими были,
– подчеркнул политтехнолог.
А главное – интервью сосредоточено преимущественно на западную аудиторию. В то же время Путин рассказывал о печенегах, поляках и австро-венграх. Даже Карлсон высмеял российского президента вопросом "секунду, а в каком веке мы сейчас находимся?". Путин совершенно не понимал что и для кого рассказывал.
Путин чувствовал себя неуверенно
Хоть Такер Карлсон ведет пропагандистскую деятельность, журналистские умения у него есть. Американец спросил у российского президента: "Должны же быть причины, почему вы пришли в Украину?". Путин начал оправдывать свои преступные действия следующими "аргументами", потому что:
- в Украине произошел государственный переворот в 2014 году;
- американцы начали осваивать территорию нашего государства;
- Киев отказался выполнять Минские соглашения;
- в 2008 году Украине и Грузии сказали, что когда-то страны могут попасть в Альянс;
- украинцы против РПЦ.
У него какая-то "каша в голове". Путин еще сказал, что "заканчивает" войну. Даже Карлсону не было понятно, как он ее заканчивает, вторгнувшись в Украину,
– отметил Тизенгаузен.
Далее российский глава заверил, что страна-агрессор не отказалась от "денацификации" Украины. На что журналист спросил: "А что такое денацификация?". "Секунду, я еще не договорил", – ответил Путин и начал экскурсию во времена Степана Бандеры и Романа Шухевича, которого он называет "Шушкевичем". Так и не стало понятным "объяснение" путинского термина.
"Когда Путин прекратил "исторический апогей", он подарил Карлсону папку на завязках и сказал: "Здесь копии документов, они везде есть, я их вам оставлю". Такое ощущение очень обиженного человека, который обиделся и изливал душу рассказами, почему ворвалась в Украину и что его все бросили. Это совсем другой Путин. Раньше он говорил с позиции силы и уверенности, а сейчас хочет разговаривать и смотрит в сторону США, одновременно говоря, как там все плохо", – заметил Борис Тизенгаузен.
Как реагируют в мире на интервью Карлсона с Путиным
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал интервью Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Он отметил, что российский диктатор – больной человек, который существует в вымышленном мире.
- Американский Институт изучения войны пишет, что интервью Путина не было рассчитано на российскую аудиторию. Россия намерена создать информационные эффекты и истерику на Западе, а также показать российской внутренней аудитории, что глава Кремля все еще может формировать глобальный дискурс.
- Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов также назвал интервью российской спецоперацией, которое должно было донести голос Путина до глобального Запада. Также он отметил: то, что российские спецслужбы тратят колоссальные средства, чтобы попытаться повлиять на западную аудиторию, свидетельствует о ее важности для Кремля.