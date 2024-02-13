Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, почему нужно принять мобилизационный закон. По его словам, Владимир Путин в недавнем интервью сказал фундаментальную вещь: "Я не повторю ошибок Сталина".

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Почему важно одобрить закон

Черник отметил, что тот ужас в деоккупированных Буче, Бородянке, Изюме и других населенных пунктах создали не Сергей Шойгу, не Николай Патрушев, не Александр Бортников. Наших людей убивали обычные российские рядовые солдаты, это было их решение.

И если внимательно послушать интервью пропагандиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным, из уст диктатора можно четко услышать "Киев – это российская душа". То есть россияне не откажутся от захвата Украины – это фундамент их идентичности.

А самое главное – Путин сказал, что не повторит ошибок Иосифа Сталина, который не смог "перевоспитать" украинцев в Советском Союзе после самостоятельно созданного Голода в 1921 – 1923 годах.

Путин дал четкий сигнал: "Оккупируем и будем вас резать". Если так, то какой у нас выбор? Мы должны пройти этот сложный и болезненный путь рождения или совершенствования нужного мобилизационного закона. Без него никак. И мы его пройдем, как бы больно не было,

– сказал Петр Черник.

Мобилизация в Украине: главное