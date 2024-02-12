Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко, прокомментировав новый законопроект о мобилизации.

К теме Где могут вручить повестку: новый закон о мобилизации частично дает ответ

По его мнению, важно, чтобы все граждане Украины были военнообязанными. Однако в бюджете должна быть предусмотрена программа, согласно которой каждый украинец прошел бы подготовку и получил бы вторую военную профессию.

Это не означает, что вся нация будет воевать. Ведь для того, чтобы обеспечить одного солдата, минимум шестеро должны работать. Это означает, что нация должна быть подготовлена к тому, если понадобится, защитить родину с оружием в руках,

– объяснил военный.

К примеру, в начале полномасштабной войны в подразделении военного около 70% людей не знали, как снарядить магазин к автомату. О тактике ведения боевых действий не стоит и говорить. Если бы такая программа действовала с 2014 года, то эффективность выполнения задач была бы значительно выше.

Человек должен понимать, куда попадет после мобилизации

Как отметил военный, сейчас вокруг законопроекта есть много дискуссий о блокировании счетов, запрета на вождение и тому подобное. К этому действительно есть вопросы.

Есть много дискуссионных вопросов насчет водительских удостоверений и тому подобное. Нужно жестко внедрять то, что не нарушает Конституцию. Сейчас общество разделилось на две категории. Есть те, кто считают себя украинцами и нашли храбрость пойти воевать. Есть те, кто также считает себя украинцами, но не готовы к войне. Однако ВСУ – это не какие-то отдельные люди или киборги. Это те же ваши соседи по дому, коллеги, работодатели,

– сказал военный.

Чрезвычайно важно ввести эффективную систему рекрутинга. Даже сейчас есть ситуации, когда даже человек с отношением может не попасть в ту бригаду, в которую хочет. Это нужно решать.

Система рекрутинга четко объяснит каждому военнообязанному, что ожидает его после мобилизации и кем он будет на фронте. Если будет четко понятно, чего ожидать дальше – Россия не сможет манипулировать на этой теме.

Россия внедряет информационные кампании, где вбрасывает тезисы вроде "тебя сегодня мобилизовали – и завтра кинут на передовую". Конечно, у людей это вызывает возмущение, вопросы и страх. Система рекрутинга же четко покажет человеку алгоритм, как он будет мобилизован; в какую бригаду попадет; какие задачи будет выполнять. Это даст возможность подготовиться и четко понимать, чего ожидать завтра. Также это сделает невозможным спекуляции со стороны России,

– подчеркнул Федоренко.

Новый законопроект о мобилизации: коротко