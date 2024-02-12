Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко, прокоментувавши новий законопроєкт про мобілізацію.

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На його думку, важливо, аби усі громадяни України були військовозобов'язаними. Однак в бюджеті має бути передбачена програма, згідно з якою кожен українець пройшов би підготовку та отримав би другу військову професію.

Це не означає, що вся нація буде воювати. Адже для того, аби забезпечити одного солдата, щонайменше шестеро має працювати. Це означає, що нація має бути підготовлена до того, якщо знадобиться, захистити Батьківщину зі зброєю в руках,

– пояснив військовий.

До прикладу, на початку повномасштабної війни у підрозділі військового близько 70% людей не знали, як спорядити магазин до автомата. Про тактику ведення бойових дій не варто і говорити. Якби така програма діяла з 2014 року, то ефективність виконання завдань було б значно вищою.

Людина має розуміти, куди потрапить після мобілізації

Як наголосив військовий, зараз довкола законопроєкту є багато дискусій щодо блокування рахунків, заборони на водіння тощо. До цього дійсно є питання.

Є багато дискусійних питань щодо рахунків, посвідчень водія тощо. Потрібно жорстко впроваджувати те, що не порушує Конституцію. Наразі суспільство розділилося на дві категорії. Є ті, хто вважають себе українцями і знайшли хоробрість піти воювати. Є ті, хто також вважає себе українцями, але не готові до війни. Однак ЗСУ – це не якісь окремі люди чи кіборги. Це ті самі ваші сусіди по будинку, колеги, роботодавці,

– сказав військовий.

Надзвичайно важливо запровадити ефективну систему рекрутингу. Навіть зараз є ситуації, коли навіть людина з відношенням може не потрапити до тої бригади, до якої хоче. Це потрібно вирішувати.

Система рекрутингу чітко пояснить кожному військовозобов'язаному, що очікує на нього після мобілізації та ким він буде на фронті. Якщо буде чітко зрозуміло, чого очікувати далі – Росія не зможе маніпулювати на цій темі.

Росія впроваджує інформаційні кампанії, де вкидає тези на кшталт "тебе сьогодні мобілізували – і завтра кинуть на передову". Звісно, у людей це викликає обурення, запитання і страх. Система рекрутингу ж чітко покаже людині алгоритм, як він буде мобілізований; в яку бригаду потрапить; які завдання буде виконувати. Це дасть можливість підготуватися і чітко розуміти, чого очікувати завтра. Також це унеможливить спекуляції з боку Росії,

– підкреслив Федоренко.

Новий законопроєкт про мобілізацію: коротко