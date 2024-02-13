Следует понимать, что Россия хочет полностью захватить наше государство, поэтому безопасных тихих мест в Украине – нет. Больше о мобилизации, новом Главкоме Александре Сырском и планах россиян на фронте – читайте в откровенном разговоре 24 Канала с офицером ВСУ Тарасом Березовцем.

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Об обеспечении ВСУ снарядами

Заместитель главного редактора Bild считает, что Украина якобы находится в тяжелом военном кризисе со времен битвы за Киев. Он якобы после своей поездки в Донецкую область написал, что ВСУ не хватает вооружения, солдат, технологий и надежной поддержки от США. Как вы можете описать ситуацию на фронте? Она действительно столь угрожающая?

Ситуация на фронте остается примерно одинаковой. С конца 2023 года противник продолжает наступательные усилия, которые, правда, не дают ему существенного прогресса ни на одном из направлений.

Что касается ситуации с боеприпасами: да, наше командование неоднократно обращало внимание союзников на то, что затягивание со снабжением каждый раз уменьшает оборонные возможности украинских защитников. И нынешняя пауза вызвана исключительно внутренними перипетиями американской политики, мы к ней вообще не имеем никакого отношения.

Она определенно влияет на качественное и количественное обеспечение подразделений ВСУ. К счастью, кроме США, у нас есть европейские, а также другие союзники, закрывающие этот дефицит. Однако все в мире прекрасно понимают, что и союзники и противник смотрят в сторону США. От их позиций критически зависит победа ВСУ над силами агрессивной России.

Следует сказать, что есть другая причина, которую тоже публично объявляли наши европейские союзники, – чисто технические проблемы с производством боеприпасов. Официальный Европейский Союз недавно признал, что не может удовлетворить свои предыдущие обещания поставить ВСУ миллион снарядов 155-го калибра до марта этого месяца. У них есть техническая заминка, и это влияет на количественное обеспечение подразделений ВСУ.

Мобилизация коснется всех мужчин призывного возраста

Что касается обеспечения личным составом: именно поэтому бывший Главком Валерий Залужный и его преемник Александр Сырский столь большое значение уделяют продолжению мобилизации. В первую очередь не количественной, а качественной.

Это также требует принятия новой редакции закона о мобилизации. Это требует своевременного обучения и подготовки резервов. Потому что сейчас все украинские защитники перед тем, как попасть непосредственно в зону ведения боевых действий, обязательно должны проходить 2 – 3-месячное обучение. А в редких случаях он может продолжаться и больше. Для определенных специальностей, например, операторы дронов, бойцов ССО, – подготовка может занять месяцы.



Военная учится управлять дроном / Getty Images

Надо понимать также, что несмотря на человеческий ресурс, у противника проблемы с мобилизацией на самом деле еще больше. Потому что значительная часть кадровых профессиональных подразделений уничтожена или полностью выведена из состава, что существенно сказывается на качестве пополнения.

Много раз уже отмечалось, что даже в их элитные подразделения, в частности ВДВ (воздушно-десантные войска – 24 Канал), сейчас идет совершенно неподготовленное пополнение. То есть они только формально по признаку остаются элитными, а сущность ничем не отличается от других обычных мотопехотных или стрелковых подразделений.

Относительно мобилизации следует прекрасно давать себе отчет и понимать, что рано или поздно она коснется практически каждого украинского мужчины призывного возраста. Но в очередной раз хочу развеять страхи и еще раз подчеркнуть, что попадание в ряды ВСУ не означает, что вас немедленно бросят в зону ведения боевых действий.

Более того, непосредственно в зоне боевых действий находится меньшая часть военнослужащих. Основная часть занята логистикой, вопросами медицинского обслуживания, штабными работниками и т.д. В общем это является абсолютно нормальной мировой практикой.

Другое дело, что находящиеся на нуле подразделения нуждаются не только в пополнении, но и в ротациях. Многие военнослужащие месяцами не имели возможности выведения в тыл, не имели отдыха, не имели отпусков. И они определенно нуждаются сейчас в отведении хотя бы на месяц для того, чтобы восстановить свои человеческие ресурсы.

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Война очень изнурительна, в том числе и для человеческого организма. Мы видим, как наши собратья, их организмы – физически стареют. Мы не молодеем. Плюс ранения, плюс множественные контузии – у нас много бойцов, имеющих по 5 и больше контузий, однако они остаются в рядах ВСУ.

Но люди не железные, их нужно менять. Им нужно давать время для отдыха. Поэтому качественное пополнение ВСУ это не прихоть украинских командующих, а настоятельная потребность. Все находящиеся в Украине призывники должны понимать, что рано или поздно, в той или иной форме, все равно придется встать на защиту Родины.

И, честно говоря, удивляет позиция, все эти скандалы, недавно произошедшие в населенном пункте Космач – бунт так называемых уклонистов, их родственников. Все это показывает не столько отсутствие патриотизма, а отсутствие здравого смысла.

Обратите внимание! В Космаче Ивано-Франковской области местные жители перекрывали дорогу в поселок, чтобы не пропустить якобы машины из ТЦК. Разъяренные жительницы даже избили мать с ребенком из-за того, что считали женщину будто бы "наводчицей" ТЦК.

Потому что если кто-то думает, что противник ограничится захватом только Восточной и Центральной Украины, достаточно было посмотреть недавнее так называемое интервью Владимира Путина с пропагандистом Такером Карлсоном. Где Путин четко очертил свои цели – полное уничтожение Украины и предложение Европе расчленить, разделить Украину с нашими западными соседями.

Так что безопасных мест в Украине давно нет. Надо понимать, что никто не сможет спастись в каком-нибудь тихом месте, считая, что его война никогда не коснется.

О Главкоме Сырском и его команде

Главной новостью на прошлой неделе стала отставка Валерия Залужного, назначение нового главнокомандующего Александра Сырского. Экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал эти изменения и заявил, что Сырский станет неприятным сюрпризом для российской армии на поле боя. Среди гражданских обсуждение изменений в армии очень бурное, но хотелось бы услышать, что об этом говорят сами военные. Насколько личность Главкома и то, как он строит вертикаль, могут принести изменения в армию?

Надо понимать, что армия – один из наиболее консервативных институтов в стране. Ее можно сравнить разве что с церковью. В том плане, что это глубоко иерархический институт, который все равно остается лояльным, верным присяге украинскому народу. И для которого важен вопрос наследственности среди военного командования.

В этом случае так и происходит – новым Главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский, почти 5 лет возглавлявший крупнейший род войск в составе ВСУ – Сухопутные войска. Он возглавлял их с 2019 года. Кроме того, он имеет огромный опыт, поскольку в свое время был начальником штаба АТО, а также руководил операцией АТО в Донецкой и Луганской областях, то есть находился на самых горячих позициях.



Александр Сырский и Владимир Зеленский / Офис Президента

Его образование, которое он успел получить в Московском военном командном училище, в этом случае так же является плюсом. Мы можем вспомнить, что в биографии многих наших Героев Украины, в частности Сергея Наева, Михаила Забродского, Виктора Муженко, в образовании стоят ленинградские или московские военные учебные заведения.

Мы видим, что это только сказалось на профессионализме и подготовленности нашего военного командования, которое лучше понимает логику действий противника. Они учили те же книги, сидели за одними партами с будущими российскими генералами и прекрасно понимают логику их действий. В этом наше несомненное преимущество.

А в чем мы еще имеем преимущество, кроме бесспорной мотивации, потому что мы и наши военачальники воюем на своей земле – это то, что все они получали дополнительное военное образование и в Украине, и в западных учебных вузах. Как это было с Главнокомандующим Сырским, окончившим с отличием два высших учебных заведения.

Кроме того, Сырский и Залужный – это два военачальника топ-уровня, которые не имеют сегодня альтернативы в Украине, которые наилучшим образом подготовлены годами своей предыдущей службы к тому, чтобы занимать именно эту высшую должность.

Новый главнокомандующий привел с собой команду военных профессионалов. Все они отличаются прежде всего тем, что это боевые полковники и боевые генералы, то есть фронтовики. Это не те люди, которые сидели в штабах, у них непосредственный опыт участия в боевых действиях, как генерал Драпатый (Михаил Драпатый – заместитель главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича – 24 Канал), с которым я имею честь лично быть знаком. Мы вместе с ним находились на Херсонском направлении.

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Это тот самый Драпатый, который еще в звании майора штурмовал позиции пророссийских сепаратистов – это знаменитое видео, где летит украинская БМП, разбивающая баррикады, которые возвели сепаратисты. В этой же БМП находился тогда майор Драпатый.

То же самое можно сказать о большинстве других украинских командующих, которые пришли сейчас к руководству Генерального штаба, которые сейчас возглавили разные, в частности, новые роды войск. Например, новый род войск – беспилотных систем, который тоже возглавил еще один украинский фронтовик.

Так что новое командование безусловно прекрасно понимает, с чем ему придется столкнуться. Оно максимально адаптировано и очень быстро войдет в курс дела.

Смена практически всего армейского командования, это было своевременно? Вы как военный можете сказать, что наша армия действительно нуждается в каких-то изменениях и новом дыхании?

Не могу это комментировать, это не мой уровень компетенции. Это исключительно решение военно-политического командования, прежде всего Верховного Главнокомандующего.

Единственное, что изменения на разном уровне, в том числе и в низшем, и наивысшем оперативном командовании, периодически во время войны должны происходить. Это нормальная устоявшаяся практика.

Надо понять, что военачальники на место, которых пришли их коллеги, сейчас выведены в распоряжение либо Главнокомандующего ВСУ, либо в распоряжение Министерства обороны. То есть, они никуда не исчезли. Это означает, что они будут оставаться в резерве и их знания в любом случае будут использованы.

Кроме того, что поменялись руководители, все более низкое среднее звено Генштаба, штабов управления ОСГВ, ОГВ остается на своих местах. То есть наследственность в этом случае была полностью соблюдена. Следует понять, что новое военное командование, в частности новый Главнокомандующий генерал Сырский, исповедуют те же принципы, которые исповедовало предыдущее руководство Генерального штаба.

В своей первой речи на должности Главнокомандующего Александр Сырский озвучил все основные приоритеты своей деятельности, среди которых он назвал прежде всего сохранение жизни и здоровья личного состава, внимание к новейшим системам вооружения, которое максимально уделяется. Сейчас еще больше будут развиваться беспилотные летательные системы, которые очень успешно используют наши подразделения на всех участках фронта, в частности, на территории страны-агрессора.

Бесспорно, в приоритете сейчас будет увеличение получения Украиной военно-технической помощи. Я уверен, что на этом будут сейчас концентрировать свои усилия Министерство обороны и Генеральный штаб.

Оккупанты сосредоточились на взятии 2 населенных пунктов

Что можно сказать о российской стратегии на 2024 год, какой она может быть? Они сейчас делают ставку на истощение наших ресурсов, в чем их тактика на этот год?

Мы знаем, что главная задача противника прежде всего состоит в достижении того, что они называют целями так называемой "сво". Среди которых они видят полное уничтожение ВСУ как единственной силы, мешающей планам противника уничтожить государственный суверенитет и независимость Украины.

В этом году приоритеты их деятельности Путин озвучивал еще в конце 2023 года. Он говорил о том, что главная задача, которую должны выполнить до конца 2024 года силы страны-агрессора – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Сегодня эта задача не выполнена, хотя Путин ставил ее исполнение еще до июня 2022 года. И вот уже почти 2 года прошло и эти цели не достигнуты.

Также для противника критически важно вернуться в те регионы, которые были освобождены во время нашего молниеносного наступления осенью 2022 года. Противника, безусловно, интересует Харьковщина. Они пытаются отодвинуть наши подразделения за реку Оскол Харьковской области.

Они пытаются продвигаться в направлении от Кременной к Лиману, так же, чтобы отбросить наши подразделения за реку и устранить ключевую угрозу для них в городе Авдеевка, за которую ведутся ожесточенные бои уже многие месяцы.

Однако, противник чувствуя серьезную неподготовленность собственного личного состава, стал бросать все больше и больше живой силы. Целью этого является показать любой результат до даты так называемых президентских выборов в России. Потому что понятно, что никаких легитимных выборов в этой стране происходить не может, это лишь имитация избирательной кампании.

Но Путину важно показать хоть какую-нибудь "победу" ко дню его победы уже в первом туре. Потому что понятно, что растягивать на два тура они не собираются.

Так что для противника критически важно сейчас достичь "победы" где угодно, а в приоритете для них бесспорно Купянск и Авдеевка.

Ситуация вокруг Купянска и Авдеевки / Скриншот карты DeepState

Важно! Украина впервые за два года вывела из Авдеевки Донецкой области некоторые подразделения 110 отдельной механизированной бригады. Их заменили другие подразделения ВСУ. Официально, неизвестно о каких подразделениях говорится, но в Forbes писали, что туда перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду – одну из лучших бригад.

Какие проблемы у россиян на фронте

Как думаете, могут ли оккупанты в ближайшие недели, чтобы достичь своих целей до этих так называемых "выборов", использовать какие-то новые способы ведения войны, которые они еще не использовали? Либо же будут и дальше забрасывать живой силой?

Украинская военная разведка сообщает, что противник в последнее время начал уменьшать использование своих наиболее, скажем так, опасных систем залпового огня – таких как "Смерч" и "Ураган", что связано, прежде всего, с дефицитом боеприпасов к ним.

Кроме того, у противника есть определенные проблемы со снабжением качественных боеприпасов, которые они компенсируют увеличением количества производства БПЛА. Следует признать, что противник активно занимался государственными программами строительства предприятий, которые производят беспилотники. Им удалось поставить на поток серийное производство дронов, поэтому количество атак БПЛА противника на наши подразделения постоянно растет.

Впрочем, и здесь у противника не без проблем. Их основной, наиболее опасный БПЛА "Ланцет" претерпел серьезные модификации. В первую очередь из-за того, что было уничтожено производство в Подмосковье, которое занималось производством оптики для этих российских систем беспилотных летательных аппаратов. Из-за чего россияне уменьшили количество камер на этих дронах до 4 – это существенное отступление от их собственной технологии производства.

Однако противник наладил производство других современных российских систем. Кроме того, не забываем, что Иран передал им технологии производства "Шахедов", которые также активно используются по ударам не только в глубь нашей территории, но и по приграничным территориям.

Для противника сейчас критически важно создать эффект неустанных атак для того, чтобы истощить наши подразделения, многие из которых находятся без ротации на поле боя и создать угрозу в одном из направлений. Сегодня все эти их планы терпят неудачу, однако противник не останавливаясь перед безумными потерями своего личного состава и техники продолжает свои, скажем так, часто безрезультатные, но безумные атаки.

Враг построил 30-километровое укрепление из вагонов

Россияне в Донецкой области создали 30-километровую линию обороны, которая состоит из более 2 тысяч железнодорожных вагонов, которые были похищены на временно оккупированных территориях. Зачем они его сделали, боятся нового наступления Сил обороны?

Честно говоря, я не видел эту информацию. Можно рассматривать и такой сценарий. Хотя много техники, которую россияне украли на нашей территории, они перегнали в российские регионы и используют ее в собственных целях – на государственных или коммерческих предприятиях. Что является целью в этом случае, я не знаю.

Об этом писали DeepState: конструкция из товарных вагонов тянется от железнодорожного вокзала в Еленовке и Волновахе. Аналитики предполагают, что задача этой конструкции – помешать продвижению Сил обороны, ведь движение техники через такое препятствие – невозможно. В то же время повредить, сдвинуть или взорвать эту линию обороны будет очень тяжело.

Вполне возможно, что это причина, потому что инженерные войска противника – достаточно изобретательны. Россияне в части строительства инженерных оборонных сооружений, очевидно, являются лидерами в мире.

Такие линии обороны, которые мы видим на захваченных украинских территориях, ни наши западные партнеры, ни даже союзники России не видят смысла строить, учитывая современные типы вооружения. Может быть, только Северная Корея.

Исторически Северная Корея – это корейская так называемая "днр" и пример того, во что Путин хочет превратить псевдореспублики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На самом деле Северная Корея так же самопровозглашенная "Северокорейская народная республика".

Эта так называемая "лднр" северокорейского "разлива" – это то, что в свое время создал Иосиф Сталин и то, что стремится создать Путин, – совершенно маргинализированная, "поехавшая" на какой-то идеологии. Она будет сконцентрирована исключительно на замкнутой системе производства, без всяких шансов когда-либо интегрироваться в окружающий мир. Это то, что хочет построить Путин.

Что касается этих инженерных сооружений, это может быть еще одно подтверждение того, что на самом деле россиян не интересуют люди на этих территориях. Их интересует исключительно земля, которая может использоваться исключительно для военных целей.



Оккупанты построили на Донетчине "царь-поезд" / DeepState

В общем, им безразлично, останутся там люди или нет. Эта территория может обезлюдеть. В свое время она называлась "дикое поле", вот она постепенно возвращается в свое первоначальное средневековое состояние. Кроме того, все мужчины репродуктивного возраста уничтожены на этих территориях примерно на 80%. Там остались женщины, пожилые люди или дети.

Идеология противника по превращению территорий в "дикое поле" успешно реализуется, даже с перевыполнением планов. А в перспективе россияне стремятся, чтобы на этих территориях существовало минимальное количество населения только для обеспечения потребностей российского оккупационного контингента.

Россия обманывает спутники Илона Маска

Главное управление разведки подтвердило использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink (разработка компании Илона Маска – 24 Канал). Хотя сам Маск не подтверждает, что продавал Starlink России. Однако имела ли Россия возможность получить их с помощью третьих стран. Мы говорили, что они действительно помогают нашим военным. В то же время россияне гордились какими-то своими военными разработками, так зачем им Starlink?

Объяснение очень простое: противник копирует все, что лучше у ВСУ. Именно Вооруженные Силы Украины известны в мире своей изобретательностью, а также тем, что очень быстро осваивают любую сложную зарубежную технику и очень быстро развивают собственные системы.

В свое время Starlink сыграл решающую роль во время первой оборонной операции, руководимой нынешним Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В частности, за героическую оборону Киева он был награжден звездой Героя Украины.

Starlink продолжал играть критическую роль во время наших наступательных действий в Харьковской и Херсонской областях. Он очень удачно показал себя. Собственно, это была единственная система бесперебойного обеспечения интернета наших передовых КНП (контрольно-наблюдательный пункт – 24 Канал) и наших подразделений. Starlink используются непосредственно в окопах на нуле.

Конечно, противник не мог пройти мимо этого блестящего кейса и пытается сейчас его скопировать. Россияне через серые схемы закупают Starlink. Была публикация, что через Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран. ГУР сообщило, что не может конкретно подтвердить через какие именно страны происходят закупки. В то же время, объявление о продаже Starlink появилось на российских маркетплейсах.

К этой информации нужно отнестись с максимальной серьезностью. В ГУР сообщили, что работают над системой, которая позволит заглушить российские Starlink. Речь идет о небольшом их количестве у противника – десятках.

Россиянам как-то удается технически "обманывать" спутники Илона Маска. Их Starlink светятся на картах как те, что расположены не на оккупированных территориях, а на украинской территории. Они каким-то образом сумели изменить геолокацию Starlink.

Думаю, что новый заместитель Главнокомандующего полковник Вадим Сухаревский, отвечающий за беспилотные системы и развитие применения дронов, сконцентрируется в том числе на том, чтобы решить задачи по уничтожению российских Starlink.



Зеленский и Сухаревский / Офис Президента

Кстати, уже появились первые видео, как разлетаются эти терминалы на позициях российских оккупантов. Их активно уничтожают украинские FPV-дроны. Даже если противник изменяет геолокацию этих терминалов, наши специалисты все равно высчитывают их точную позицию.

Важно отметить, что у нас есть опыт использования Starlink в течение 2 лет. Это очень сложная система, несмотря на внешнюю якобы простоту. Есть много секретов, как их маскировать, как с ними работать. Противник этих нюансов еще не знает, и "палится" на них.

Поэтому нужно в зародыше уничтожить эту инициативу, чтобы противника полностью ее лишить. Если Starlink появится у неприятеля в массовом количестве – это будет очень опасно для нас.

Также это поднимает вопрос к компании SpaceX и лично Илону Маску, потому что мы помним, как в свое время он сорвал операцию украинских морских дронов в оккупированном Крыму, просто выключив систему их управления. Он якобы увидел, что на карте дроны находятся у Крымского полуострова. Тогда почему он не отключает терминалы у россиян? Это большой вопрос к американскому бизнесмену.

История со Starlink у россиян может плохо закончиться для Маска

А без ведома Илона Маска могли ли Starlink оказаться в России? Это может быть связано, в частности, с интервью Такера Карлсона, которое он взял у Путина? Его опубликовали в соцсети X, которой владеет Маск. Все это выглядит как подыгрывание российскому диктатору.

Я являюсь только потребителем услуг Starlink, хотя мы закупали их для наших подразделений. Приобрести терминалы через серые схемы наверняка можно, а вот использовать без ведома компании SpaceX – точно нет. Они видят каждый терминал, он буквально осветится на карте и в компании знают, где они расположены. Если их видят наши специалисты, то американские – и подавно. Поэтому в этом случае есть либо преступная халатность, либо сознательное закрывание глаз на то, что россияне пользуются Starlink.

Для Маска эти игры могут окончиться очень плохо. Это может заинтересовать соответствующие американские органы, Сенат. Тогда руководителям компании, и в частности самому Маску, придется давать ответы на очень неудобные вопросы американских сенатов.

Кстати, через такую процедуру недавно проходили руководители крупнейших соцсетей, и был очень интересный допрос у СЕО китайского ТікТока. Он как уж на сковородке вертелся, когда его спрашивали о связях с коммунистической партией Китая, есть ли у него паспорт КНР. Ему было очень неудобно, потому что есть серьезные подозрения полагать, что это опасная социальная сеть, через нее продвигаются нарративы, что там осуществляется цензура китайскими коммунистами и вообще она имеет очень плохое влияние на молодежь в странах "золотого миллиарда".

Поэтому играть с подобными вещами, особенно с американским Сенатом, точно не стоит. Если эта история получит продолжение, то Маска могут ожидать очень неприятные последствия.

Путин раскрыл свои планы в интервью Карлсону

Относительно интервью Путина соратнику Дональда Трампа – Такеру Карсону. Почему оно появилось именно сейчас, когда у России как будто есть какое-то преимущество на фронте, а у западных партнеров возникла задержка с помощью Украины? Это случайность или это интервью готовилось с помощью российских спецслужб? Также есть версия, что к его организации был приобщен едва ли не сам Трамп.

Следует разделить отдельно Трампа, отдельно Карлсона. Карлсон часто распространяет теории заговора.

Бесспорно Карлсон и Путин преследовали свои политические цели. Карлсону важно вернуться как топовый журналист. Потому что его состояние, когда он говорит только с собственного сайта и использует платформу X – бывший твиттер, – ему это не интересно. Конечно он хочет вернуться на большие экраны, увеличить свое влияние, а также получить номинацию на вице-президента как партнера Дональда Трампа. Именно поэтому он и полетел в Москву.

У нас нет оснований полагать, что Такер согласовал с Трампом какие-то вопросы к Путину. Хотя такое можно предположить.



Такер Карлсон / Getty Images

Относительно самого интервью Путина, по моему мнению, кроме исторического бреда, которым он там набил уши Карлсона и зрителей этого интервью, были озвучены две важнейшие вещи:

предложение к Западу сесть за стол переговоров о мире без участия Украины – Путин прямо об этом заявил;

предложение Западу касательно раздела Украины. Поэтому он так много говорил о Венгрии, о других государствах, мол, у них тоже есть свои исторические претензии. Претензии России Путин также объявлял и объяснял письмами гетмана Богдана Хмельницкого. Это было самое главное и это нас должно интересовать.

Конечно можем смеяться над его оговорками, когда он, в частности, сказал, что родной отец президента Зеленского был фронтовиком. Хотя отец президента Украины родился спустя 2 года после завершения Второй мировой войны.

Однако были эти два важных тезиса, которые он специально озвучил. Путин хотел их донести до консервативного американского и западного зрителя, понимая, что именно такая миллионная аудитория смотрит Такера Карлсона.

Удалось ли ему это донести? Кажется, главный месседж Путина заключался в том, что Россия якобы не собирается нападать на НАТО. Хотя об этом мы уже слышали. А также о том, что Путин все же может применить ядерное оружие, если Вооруженные Силы Украины будут отвоевать Крым.

Больше всего в своем интервью Путин, кроме Украины, вспоминал Польшу. Кажется, 36 раз. Его сентенции относительно того, что у России нет планов нападать на Польшу и страны Балтии, следует воспринимать без доли "нет". У него действительно есть такие планы, это самое главное, что прозвучало в этом интервью.

Именно поэтому такова реакция союзников по НАТО. Также многие прогрессивные страны, входящие в Альянс, уже объявили о планах подготовки к, почти неизбежной? к сожалению, войне с Россией. Об этом говорят в руководстве Швеции, Польши, Германии, стран Балтии и некоторых стран-союзников.

Однако Путин все равно должен чувствовать себя недовольным этим интервью, потому что то, как он выглядел во время разговора с Карлсоном, и то, как его понесло в исторические аналогии, демонстрирует определенный уровень его психологической усталости и даже психической деградации. Симптомы очевидны, потому что вместо того, чтобы четко изложить свое мнение – он потратил львиную часть времени на изображение каких-то непонятных для Такера Карлсона мифов.



Путин во время интервью напридумывал "исторический" бред / Getty Images

Удалось ли ему донести это мнение? Думаю, что уровень топовых американских консерваторов был достаточен для того, чтобы услышать эти месседжи. Однако, несмотря на то, что Кремль победоносно отчитывался, что якобы более 100 миллионов посмотрели это интервью, понимаем их накрутки, а также то, что значительная часть просмотров – самих россиян.

Впрочем, надо признать, что смотрели и много консерваторов. Однако поняли ли они из этого интервью путинские мысли? Не уверен, потому что там было очень легко потеряться. Даже нам с вами сложно понять, почему он нес всю эту псевдоисторическую ахинею, а для западного зрителя какие-то печенеги, половцы, вещий Олег, князь Игорь – это вообще из области фантастики. Они просто в этом потерялись, и я уверен, что просто не досмотрели это интервью и не поняли, что он хотел этим сказать.

Российский оппозиционер Марк Фейгин сказал, что Путин намеренно совершил этот исторический экскурс, чтобы вроде бы произвести впечатление на русскоязычных американцев. Фейгин сказал, что среди его знакомых есть говорящие, мол, "Путин хорошо знает историю и какой он опытный". При этом не обратили внимание на то, насколько эта история искажена.

Я бы не совсем согласился, ведь думаю, что Путин действительно делает это для себя. За этим нет какого-либо серьезного плана.

Представьте, если преподаватель вызвал студента к доске и сказал ему рассказать о древней египетской цивилизации, а тот сказал, что ему это не интересно и расскажет о викингах, потому что видел о них кино на Netflix. Это тоже самое.

Уверен, что это не был план, и не такой текст ему писал Дмитрий Песков (спикер Путина – 24 Канал) или спичрайтеры. Это его внутренняя биполярочка играет.

Что было важно и на чем Путин пытался сыграть в разговоре с Карлсоном – это то, что консервативная аудитория, смотрящая Карлсона и голосующая за Трампа, это христиане и в первую очередь протестанты. Для них отсылки к христианским вещам очень важны.

Путин пытался послать несколько четких сигналов, мол, я "свой". Он говорил о "Руси православной", о религии, о "крещении князем Владимиром в IX веке". Это было важно.

Он им посылал сигналы о том, что якобы "мы с вами одинаковы". Этот сигнал был важен, потому что для аудитории Трампа и Карлсона вопросы религии и христианства имеют большое значение, и эта часть в интервью Путина была очень продуманной.