Стоит отметить, что все они имеют боевой опыт и хорошо знают, что нужно армии. Что известно о новоназначенных заместителей – рассказывает 24 Канал.

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Вадим Сухаревский

В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что полковник Вадим Сухаревский будет заниматься в команде Сырского и Баргилевича направлением беспилотных систем и развитием применения дронов в ВСУ.

Вадим Сухаревский воюет против российских оккупантов с 2014 года. Показателен был случай именно в апреле 2014 года. Тогда Сухаревский на позывной "Барсук" был командиром 3-й роты 80 аэромобильной бригады.

Отмечается, что когда он с подразделением выдвинулся в сторону Славянска, когда Сухаревский увидел, как на служащих СБУ напали террористы Гиркина. Увидев, как боевики бьют по украинцам, военный решил вмешаться. Полковник первым открыл огонь по врагу – вопреки приказу.

Ранее еще ни разу наши войска не открывали огонь по противнику. У меня был строгий приказ – ни в коем случае без команды огонь не открывать. Я понял, что какие бы ни были команды, а ответственность за гибель наших собратьев будет лежать на мне,

– вспоминает тот день Сухаревский.

С 2022 года под командованием Вадима Сухаревского подразделения 59 отдельной мотопехотной бригады выполняют боевые задачи на территории Николаевской и Херсонской областей. Полковник получил звание Герой Украины 18 июня 2022 года. В родном городе Берегово полковника в его честь названа улица.

Владимир Зеленский и Вадим Сухаревский / Фото ОП

Владимир Горбатюк

Бригадного генерала Владимира Горбатюка согласовали на должность заместителя главы Генштаба Анатолия Баргилевича. Он будет отвечать за оперативную работу, работу штабов, планирование, управления.

По состоянию на апрель 2014 года майор Горбатюк был командиром ротации украинского контингента в Косово. В 2015 году назначен командиром в то время вновь созданной 54 отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцирующейся в Бахмуте.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Михаил Драпатый

Михаил Драпатый – второй бригадный генерал, назначен на должность заместителя Баргилевича. Сообщается, что он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку военных.

Новый заместитель на войне с апреля 2014 года. Он был командиром 2-го механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады. В августе 2016 года он стал командующим 58 мотопехотной бригады.

В мае 2014 года его подразделение вошло в Мариуполь. Он руководил операцией по освобождению заложников в захваченном сепаратистами горотделе милиции Мариуполя. Драпатый был за рулем БМП, которая осуществила легендарный прорыв через баррикады.

Кроме этого, Драпатый был ответственен за операцию по выводу войск из так называемого "Изваринского котла". Тогда в окружении оказалось около 260 украинских военных и более трех десятков единиц техники.

С началом большой войны Драпатый известен как один из командующих операцией освобождения Херсона.

Алексей Шевченко

Алексей Шевченко – также бригадный генерал. В должности заместителя главы Генштаба он будет отвечать за вопросы логистики.

Проходил службу на командных должностях артиллерийских подразделений, в должности заместителя начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 19 апреля 2022 года назначен начальником Военной академии, что в Одессе.

Андрей Лебеденко

Вторым заместителем Александра Сырского назначили Андрея Лебеденко. Президент Украины отметил, что его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем.

О новом заместителе главнокомандующего в сети информации очень мало. Однако его можно найти в списке лиц, отмеченных орденом Даниила Галицкого. Лебеденко получил награду в 2022 году.

Что известно о ситуации