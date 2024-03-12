Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Здебський зауважив, що оборонний комітет днями збереться для обговорення цього положення. За його словами, рішення ще не ухвалили.

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Комітет ще не ухвалив рішення щодо обмежень для ухилянтів

Здебський зазначив, що на попередніх засіданнях оборонний комітет голосував проти правки, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства. Однак він наголосив, що той факт, що члени комітету проголосували, щоб прибрати цей розділ, не розв'язує проблеми.

Ми не можемо вплинути на людей, які не хочуть мобілізуватися, ні великими штрафами, нічим іншим. Механізм просто не працює. Тому рішення ще не ухвалено, комітет ще буде його розглядати,

– наголосив нардеп.

Попри це, він запевнив, що вже ухвалили рішення зібрати нардепів у Раді для розгляду питання про обмеження для ухилянтів. І вже після того, як всі зберуться та проголосують за законопроєкт, з'явиться остаточно пропрацьована порівняльна таблиця документа.

Наразі точна дата засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони невідома.

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