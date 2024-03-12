Депутат от партии "Слуга народа" Юрий Здебский отметил, что оборонный комитет на днях соберется для обсуждения этого положения. По его словам, решение еще не приняли.

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Комитет еще не принял решение об ограничениях для уклонистов

Здебский отметил, что на предыдущих заседаниях оборонный комитет голосовал против правки, которая исключает из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства. Однако он отметил, что тот факт, что члены комитета проголосовали, чтобы убрать этот раздел, не решает проблемы.

Мы не можем повлиять на людей, которые не хотят мобилизоваться, ни большими штрафами, ничем другим. Механизм просто не работает. Поэтому решение еще не принято, комитет еще будет его рассматривать,

– подчеркнул нардеп.

Несмотря на это, он заверил, что уже приняли решение собрать нардепов в Раде для рассмотрения вопроса об ограничении для уклонистов. И уже после того, как все соберутся и проголосуют за законопроект, появится окончательно проработанная сравнительная таблица документа.

Сейчас точная дата заседания Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны неизвестна.

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