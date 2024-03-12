У вівторок, 12 березня, відбулось засідання Комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Члени Комітету почали розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію та виключили пункт, який стосувався обмежень та блокувань щодо ухилянтів.

Читайте також Правильно оформлена повістка: який вигляд вона має та які дані до неї вносять

За словами народної депутатки Ірини Фріз, до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах.

Щойно під час засідання Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроекту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу(обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків,

– написала Фріз.

Нардепа Олексій Гончаренко розповів, що за це проголосували 7 членів комітету, а проти – 6. Таким чином із перевагою в один голос було виключено згадану норму.

Засідання Комітету прокоментував і нардеп Ярослав Железняк. На його думку, розгляд правок до законопроєкту може затягнутися через їх кількість.

Поки плани за сьогодні розглянути лише перші 300 правок. Нагадаю, їх там 4269. Тому, можливо, закінчити таблицю за тиждень звучить як нереалістична мета,

– написав Железняк.

Наступне засідання профільного комітету заплановано на 13 березня.

Мобілізація в Україні: актуальні новини