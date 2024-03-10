На думку очільника Мін'юсту, військові повинні самі вирішувати, кого мобілізовувати. Водночас проєкт закону про призов засуджених передбачає певні обмеження по категоріях.
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Позиція Малюськи більш жорстка
Денис Малюська розповів, що у питанні мобілізації засуджених є дві позиції – офіційна від Мін'юсту, а також його особиста. Однак пропозиція міністра більш радикальна, яка, на його думку, не буде підтримана депутатами – тому її не транслюють.
Позиція Мін'юсту – за окремі категорії злочинів відправляти на фронт не можна. Ми цю позицію оформили, вона дійсно зрівноважена, збалансована, і вона є інституційною позицією Мін’юсту,
– зазначив він.
Особиста позиція з очільника Мін'юсту же полягає у тому, щоб надати право військовим, військовій розвідці вибирати усіх, будь-кого, кого вони бажають. Однак ця позиція навряд чи має перспективи підтримки у парламенті.
Водночас Малюська додав, що це відрізняється від того, що робила ПВК "Вагнера". До засуджених у Росії було радикальне та жорстке ставлення з порушеннями прав людини. Україна ж обирає інший напрям.
Ми цього не хочемо. Ми не хочемо, щоб люди з в'язниць ставали м'ясом, щоб у них було менше прав, чи гірше забезпечення, це конституційно неправильно,
– зазначив міністр.
Він акцентував, що влада хоче навпаки, зрівняти засуджених у правах з іншими. Раніше деякі особи, щоб уникнути мобілізації, вчиняли дрібне правопорушення – вони отримували судимість. Таким чином вони отримували імунітет до призову.
Мобілізація засуджених
- Денис Малюська розповів, що законопроєкт про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених може бути зареєстрований в Верховній Раді вже наступного тижня. Після цього на найближчому засіданні відбудеться голосування. Міністр переконаний, що затягування не буде, адже депутати не проти цього законопроєкту.
- У Міністерстві юстиції вважають, що мобілізацію засуджених треба зробити примусовою. Міністр переконаних, що рішення щодо мобілізації людини з судимістю повинен ухвалювати орган ТЦК та СП, який комплектує армію.
- Члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко та Ірина Фріз зазначили, що ті, хто вже відбув покарання можуть бути мобілізованими. Водночас постає питання, що робити з тими, хто тільки очікує вироку в СІЗО. Розглядається варіант, за яким звинувачені за нетяжкими статтями можуть замінити в'язницю перебування на фронті.