На думку очільника Мін'юсту, військові повинні самі вирішувати, кого мобілізовувати. Водночас проєкт закону про призов засуджених передбачає певні обмеження по категоріях.

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Позиція Малюськи більш жорстка

Денис Малюська розповів, що у питанні мобілізації засуджених є дві позиції – офіційна від Мін'юсту, а також його особиста. Однак пропозиція міністра більш радикальна, яка, на його думку, не буде підтримана депутатами – тому її не транслюють.

Позиція Мін'юсту – за окремі категорії злочинів відправляти на фронт не можна. Ми цю позицію оформили, вона дійсно зрівноважена, збалансована, і вона є інституційною позицією Мін’юсту,

– зазначив він.

Особиста позиція з очільника Мін'юсту же полягає у тому, щоб надати право військовим, військовій розвідці вибирати усіх, будь-кого, кого вони бажають. Однак ця позиція навряд чи має перспективи підтримки у парламенті.

Водночас Малюська додав, що це відрізняється від того, що робила ПВК "Вагнера". До засуджених у Росії було радикальне та жорстке ставлення з порушеннями прав людини. Україна ж обирає інший напрям.

Ми цього не хочемо. Ми не хочемо, щоб люди з в'язниць ставали м'ясом, щоб у них було менше прав, чи гірше забезпечення, це конституційно неправильно,

– зазначив міністр.

Він акцентував, що влада хоче навпаки, зрівняти засуджених у правах з іншими. Раніше деякі особи, щоб уникнути мобілізації, вчиняли дрібне правопорушення – вони отримували судимість. Таким чином вони отримували імунітет до призову.

Мобілізація засуджених