Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами, щодо можливої мобілізації злочинців Міністерство юстиції отримує різні позиції від військових.

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Заступниця міністра юстиції вважає, що слід бути обережним у механізмах того, хто і як вирішує, мобілізувати таких людей чи ні. Водночас наголошує, що запит військових у цьому є обов'язковим.

Якщо вони не хочуть мати таку людину в підрозділі, бояться її або не хочуть окремо з нею займатися, ми просто не прийматимемо перше рішення і не подаватимемо на розгляд суду,

– сказала Висоцька.

Різне ставлення самих військових

За словами посадовиці, деякі командири кажуть, що "брали б сотнями ув'язнених і засуджених". Висоцька пояснила, що "злочини теж дуже різні": від дорожньо-транспортних пригод і злочинів з необережності до умисних вбивств і зґвалтувань.

Крім того, Висоцька пояснила, що наразі не існує механізму вирішення цього питання через суд. А тому, ключове тут – дискусія в парламенті та запит військових.

"Тоді можна проаналізувати, які категорії вмотивовані та дійсно допомогли б війську. Тоді можна брати фідбек від командирів. З 26 тисяч людей ми ще можемо обирати – за різними статтями й параметрами", – заявила вона.

Зауважте. Законопроєкт про мобілізацію розв'яже це питання. За словами посадовиці, коли закон ухвалять, можна буде одразу починати працювати з командирами в цьому напрямку і напрацьовувати підзаконні акти, аби реалізувати зміни.

Щодо того, як регулювати надання зброї мобілізованим засудженим, Висоцька заявила, що залучення таких людей до ЗСУ може "відбуватися в різних формах".

Звісно, можна говорити про схильність до агресії. Але якийсь час пенітенціарна система працювала з цією людиною. І у нас є оцінка ризику повторного вчинення правопорушення. Ми можемо використовувати її, щоб розв'язувати питання зброї. Людина може бути в армії, але при цьому не торкатися зброї,

– пояснила Висоцька.

Вона також зазначила, що завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити ув'язненому покарання, яке виправить людину й адаптує до повернення в суспільство.

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