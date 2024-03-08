Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, о возможной мобилизации преступников Министерство юстиции получает различные позиции от военных.

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Заместитель министра юстиции считает, что следует быть осторожным в механизмах того, кто и как решает, мобилизовать таких людей или нет. В то же время отмечает, что запрос военных в этом является обязательным.

Если они не хотят иметь такого человека в подразделении, боятся его или не хотят отдельно с ним заниматься, мы просто не будем принимать первое решение и не будем подавать на рассмотрение суда,

– сказала Высоцкая.

Разное отношение самих военных

По словам чиновницы, некоторые командиры говорят, что "брали бы сотнями заключенных и осужденных". Высоцкая пояснила, что "преступления тоже очень разные": от дорожно-транспортных происшествий и преступлений по неосторожности до умышленных убийств и изнасилований.

Кроме того, Высоцкая объяснила, что пока не существует механизма решения этого вопроса через суд. А потому, ключевое здесь – дискуссия в парламенте и запрос военных.

"Тогда можно проанализировать, какие категории мотивированы и действительно помогли бы армии. Тогда можно брать фидбек от командиров. Из 26 тысяч человек мы еще можем выбирать – по разным статьям и параметрам", – заявила она.

Заметьте. Законопроект о мобилизации решит этот вопрос. По словам чиновницы, когда закон примут, можно будет сразу начинать работать с командирами в этом направлении и нарабатывать подзаконные акты, чтобы реализовать изменения.

Относительно того, как регулировать предоставление оружия мобилизованным осужденным, Высоцкая заявила, что привлечение таких людей в ВСУ может "происходить в различных формах".

Конечно, можно говорить о склонности к агрессии. Но какое-то время пенитенциарная система работала с этим человеком. И у нас есть оценка риска повторного совершения правонарушения. Мы можем использовать ее, чтобы решать вопросы оружия. Человек может быть в армии, но при этом не касаться оружия,

– объяснила Высоцкая.

Она также отметила, что задача государства заключается в том, чтобы обеспечить заключенному наказание, которое исправит человека и адаптирует к возвращению в общество.

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