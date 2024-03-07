Остальные или уже служат, или не подлежат мобилизации, или имеют инвалидность, находятся за границей, в оккупации или имеют другие причины для отсрочки. Об этом свидетельствуют приблизительные подсчеты аналитиков Texty.org.ua.

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В подсчетах исследователи опирались на то, что до полномасштабной войны в Украине проживало чуть менее 10,5 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 59 лет (без учета оккупированных Крыма и Донбасса).

Обратите внимание! В расчетах заложена большая погрешность, поскольку последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году.

Сколько мужчин за границей и в оккупации

По данным аналитиков, сейчас за рубежом находятся более 800 тысяч мужчин – большинство из них смогла покинуть страну, поскольку или не достигла 18 лет, или старше 60 лет.

Оккупация забрала из мобилизационного резерва 570 тысяч мужчин.



Количество мужчин, которые за границей / Инфографика Texty.org.ua

Кроме того, от мобилизационного резерва также отминусовали количество мужчин призывного возраста, которые имеют инвалидность – таких мужчин более миллиона. Еще около 125 тысяч – ухаживают за ребенком или взрослым с инвалидностью, 123 тысячи – являются многодетными родителями.

"Студентов-мужчин дневной формы обучения, на которых распространяется отсрочка от призыва, по состоянию на 1 января 2022 года было 431 тысяча. Учтем, что 5% могли остаться в оккупации, и отнимем от мобилизационного резерва 408 тысяч", – говорится в исследовании.

Также не учитывали 528 тысяч забронированных мужчин, 26,6 тысяч заключенных и еще 707 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 26 лет.

Сейчас призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 лет. В общем имеем около 1,68 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. По нашим оценкам, от мобилизационного резерва нужно отнять чуть больше половины – 707 тысяч мужчин в возрасте 18 – 26 лет, не относящихся к другим группам, которые мы уже учитывали,

– объясняет издание.

Отмечается, что от мобилизации также освобождены родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, усыновители, близкие родственники погибших в АТО (погибших около 4,5 тысяч). Однако точного количества лиц в данных категориях авторы материала не нашли.



Как выглядит мобилизационный резерв Украины / Инфографика Texty.org.ua

Как насчет демографической ситуации

Также аналитики Texty.org.ua. сформировали демографическую пирамиду населения. Справа женщины, слева мужчины.



Демографическая пирамида населения Украины / Инфографика Texty.org.ua

Этот тип графика называется пирамидой, потому что такой способ представления численности населения разного возраста и пола придумали в те времена, когда детей, которые внизу, было больше, чем всех остальных.

Поколения молодежи менее многочисленны, чем поколения людей среднего возраста, из-за низкой рождаемости в первые годы Независимости. Поэтому уменьшение мобилизационного возраста не может существенно увеличить резерв. Кстати, именно поэтому на фронте сейчас так много мужчин в возрасте 35 – 45 лет – в пирамиде их больше всего,

– отмечают аналитики.

В тексте отмечают, что война закладывает очень тяжелые демографические последствия для Украины. Численность следующих поколений зависит от количества молодежи и ее готовности строить семьи.

Именно людей в возрасте 25 – 35 лет у нас очень мало. Очевидно, что они все вместе не смогут родить столько же детей, как многочисленные поколения рожденных в 1980-е, даже при сохранении довоенного уровня рождаемости.

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