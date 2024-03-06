Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Подано 4195 поправок, над которыми в комитете продолжается работа. Как только эту работу завершат, законопроект будет передан в юридическое управление, где будет вычитан, а после этого будет готов для внесения в зал,

– рассказал Стефанчук.

По словам председателя ВР, сколько времени займет весь вышеупомянутый процесс – станет известно после проведения консультации с фракциями и группами, а также будет зависеть от конечной редакции законопроекта, который выйдет из комитета.

"Это будет основой для того, чтобы планировать тайминг прохождения этого законопроекта в парламенте", – пояснил Стефанчук.

Стефанчук надеется на мудрость Комитета

По словам Стефанчука, законопроект по мобилизации требует "мудрого и справедливого решения". Новый документ имеет целью помочь украинским военным давать отпор оккупантам и помешать "некоторым лицам злоупотреблять, обходя обязанность защищать страну".

"Я очень надеюсь, что парламент примет мудрое решение, принимая этот законопроект, который с одной стороны даст возможность помочь нашим военным давать должный отпор этой ужасной российской армии убийц, а с другой стороны даст возможность не злоупотреблять некоторым лицам, обходя свой долг защищать нашу родину", – добавил председатель ВР.

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