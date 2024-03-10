По мнению главы Минюста, военные должны сами решать, кого мобилизовать. В то же время проект закона о призыве осужденных предусматривает определенные ограничения по категориям.
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Позиция Малюськи более жесткая
Денис Малюська рассказал, что в вопросе мобилизации осужденных есть две позиции – официальная от Минюста, а также его личная. Однако предложение министра более радикальное, которое, по его мнению, не будет поддержано депутатами – поэтому его не транслируют.
Позиция Минюста – за отдельные категории преступлений отправлять на фронт нельзя. Мы эту позицию оформили, она действительно уравновешена, сбалансирована, и она является институциональной позицией Минюста,
– отметил он.
Личная позиция главы Минюста же заключается в том, чтобы предоставить право военным, военной разведке выбирать всех, любого, кого они хотят. Однако эта позиция вряд ли имеет перспективы поддержки в парламенте.
В то же время Малюська добавил, что это отличается от того, что делала ЧВК "Вагнера". К осуждённым в России было радикальное и жесткое отношение с нарушениями прав человека. Украина же выбирает другое направление.
Мы этого не хотим. Мы не хотим, чтобы люди из тюрем становились мясом, чтобы у них было меньше прав, или хуже обеспечения, это конституционно неправильно,
– отметил министр.
Он акцентировал, что власть хочет наоборот, уравнять осужденных в правах с другими. Ранее некоторые лица, чтобы избежать мобилизации, совершали мелкое правонарушение – они получали судимость. Таким образом они получали иммунитет к призыву.
Мобилизация осужденных
- Денис Малюська рассказал, что законопроект о разрешении на мобилизацию осужденных и заключенных может быть зарегистрирован в Верховной Раде уже на следующей неделе. После этого на ближайшем заседании состоится голосование. Министр убежден, что затягивания не будет, ведь депутаты не против этого законопроекта.
- В Министерстве юстиции считают, что мобилизацию осужденных надо сделать принудительной. Министр убежден, что решение о мобилизации человека с судимостью должен принимать орган ТЦК и СП, который комплектует армию.
- Члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко и Ирина Фриз отметили, что те, кто уже отбыл наказание могут быть мобилизованными. В то же время возникает вопрос, что делать с теми, кто только ожидает приговора в СИЗО. Рассматривается вариант, по которому обвиняемые по нетяжелыми статьям могут заменить тюрьму пребыванием на фронте.