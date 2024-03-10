По мнению главы Минюста, военные должны сами решать, кого мобилизовать. В то же время проект закона о призыве осужденных предусматривает определенные ограничения по категориям.

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Позиция Малюськи более жесткая

Денис Малюська рассказал, что в вопросе мобилизации осужденных есть две позиции – официальная от Минюста, а также его личная. Однако предложение министра более радикальное, которое, по его мнению, не будет поддержано депутатами – поэтому его не транслируют.

Позиция Минюста – за отдельные категории преступлений отправлять на фронт нельзя. Мы эту позицию оформили, она действительно уравновешена, сбалансирована, и она является институциональной позицией Минюста,

– отметил он.

Личная позиция главы Минюста же заключается в том, чтобы предоставить право военным, военной разведке выбирать всех, любого, кого они хотят. Однако эта позиция вряд ли имеет перспективы поддержки в парламенте.

В то же время Малюська добавил, что это отличается от того, что делала ЧВК "Вагнера". К осуждённым в России было радикальное и жесткое отношение с нарушениями прав человека. Украина же выбирает другое направление.

Мы этого не хотим. Мы не хотим, чтобы люди из тюрем становились мясом, чтобы у них было меньше прав, или хуже обеспечения, это конституционно неправильно,

– отметил министр.

Он акцентировал, что власть хочет наоборот, уравнять осужденных в правах с другими. Ранее некоторые лица, чтобы избежать мобилизации, совершали мелкое правонарушение – они получали судимость. Таким образом они получали иммунитет к призыву.

Мобилизация осужденных