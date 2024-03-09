Сейчас тысячи заключенных и осужденных готовы стать военнослужащими и полноправными членами Сил обороны. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Денис Малюська сказал, что не ожидает затягивания рассмотрения в парламенте этого законопроекта, ведь по его словам, он не встретил ни одного депутата, который был бы против.

Я думаю, что на следующей неделе он (законопроект, – 24 Канал) будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это будет весной, не позже,

– заявил министр.

По его словам, не все командиры готовы брать осужденных и заключенных к себе. В то же время он отметил, что навязывать таких мобилизованных никому не будут и, вероятно, с этой целью будут отдельные отряды.

Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал воинскую дисциплину и совершал преступления при исполнении воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут,

– сказал Малюська.

Мобилизация осужденных: что известно