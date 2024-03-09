Сейчас тысячи заключенных и осужденных готовы стать военнослужащими и полноправными членами Сил обороны. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Денис Малюська сказал, что не ожидает затягивания рассмотрения в парламенте этого законопроекта, ведь по его словам, он не встретил ни одного депутата, который был бы против.
Я думаю, что на следующей неделе он (законопроект, – 24 Канал) будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это будет весной, не позже,
– заявил министр.
По его словам, не все командиры готовы брать осужденных и заключенных к себе. В то же время он отметил, что навязывать таких мобилизованных никому не будут и, вероятно, с этой целью будут отдельные отряды.
Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал воинскую дисциплину и совершал преступления при исполнении воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут,
– сказал Малюська.
Мобилизация осужденных: что известно
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что мобилизовать можно две категории людей: тех, кто находится в тюрьме и тех, кто вышел на свободу и имеет непогашенную судимость.
- Кроме того, в Министерстве юстиции считают, что мобилизацию осужденных надо сделать принудительной. Министр убежден, что решение о мобилизации человека с судимостью должен принимать орган ТЦК и СП, который комплектует армию.
- Нардеп и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что мобилизация осужденных является сложной темой. Однако заверил, что есть по меньшей мере 50 тысяч человек, которые имеют погашенную судимость и не становятся на учет ТЦК.