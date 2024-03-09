Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что эту идею было бы полезно ввести на всех мужчин, которые пригодны к несению военной службы. Это будет нужным, если в Украине таки отменят срочную службу.

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3 месяца базовой и 2 месяца профессиональной подготовки – оптимальный срок, чтобы резервист был готов в будущем в случае необходимости защищать страну. В Украине достаточно полигонов, где могут обучать и солдат, и офицеров.

Враг никуда не исчезнет

Как отметил Тимочко, вероятнее всего, международные партнеры могут помочь готовить Украине резервистов. Кроме того, можно наладить некоторые учения даже на базе симуляторов. В том числе и операторов беспилотников. Также на симуляторах можно даже обучать теории вождения танков и т.п.

Главное, что желание было. Враг он нас никуда не исчезнет. Пусть уменьшится. Но пока есть Россия, даже сегментированная... Часть России всегда будет мечтать о "великой России". Будут терроризировать; делать пограничные конфликты. Даже после победы людей надо готовить,

– сказал Тимочко.

Любой враг, который будет видеть, что в Украине есть сильно готовое к боевым действиям население, вряд ли рискнет атаковать. Также готовить резервистов чрезвычайно важно, чтобы они переняли нынешний бесценный опыт, который есть у наших защитников.

Мобилизация в Украине: коротко