Захист країни – це не право, а обов’язок. Про це в етері телемарафону розповів глава відомства Денис Малюська.

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Ніхто не запитуватиме

Очільник Мін’юсту зауважив, що питання полягає не в тому, аби "дозволити" засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед поданої категорії осіб.

Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу,

– сказав Малюська.

Він також зазначив, що те, що громадянин колись учинив злочин і отримав якесь покарання, не обов’язково строк у в’язниці, і тепер перебуває або завжди перебував на волі, це не є приводом для того, щоб не захищати рідну країну.

У будь-якому випадку рішення щодо того, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має виносити не такий громадянин, а наші органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція та ми будемо просити депутатів підтримати це,

– додав посадовець.

За його словами, мовиться про десятки тисяч людей. Глава відомства "щиро не розуміє", чому всі зобов’язані захищати державу, і це почесний обов’язок, а той, хто колись вчинив злочин, раптом цього робити не може.

Крім того, Малюська розповів, що відомство зараз займається напрацюваннями й в іншому питанні. Йдеться про тих, хто ув’язнений. Зокрема, у Міністерстві юстиції хочуть надати можливість ТЦК визначати, хто їм потрібен, а хто ні.

Чи можуть призвати осіб, засуджених за ухилення від служби