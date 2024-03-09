Найбільше дискусій викликали питання стосовно відстрочки для студентів, осіб з різними групами інвалідності та тих, хто доглядає за ними. Розгляд мобілізаційного законопроєкту прокоментували члени комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Мають бути на фронті, а не в тилових частинах: що кажуть в Раді про мобілізацію засуджених

Олександр Федієнко розповів, що усі складні питання обговорювалися з залученням відповідних міністерств. Зокрема йдеться про Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, а також залучався Генштаб. Далі усі ці питання будуть розглядатися вже в присутності депутатів.

Федієнко пояснив, що зараз немає сенсу обговорювати законопроєкт, який не розглядався депутатами, а лише комітетом. За його словами, це може наражати суспільство на інформаційну небезпеку.

Наступного тижня вже депутати безпосередньо прийдуть в комітет і будуть захищати свої правки. Політичні фракції можуть наполягати на своїх правках, які комітет відхилив. Робота все ж таки триває,

– сказав він.

Ірина Фріз, членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, додала, що значна частина правок є тотожними за змістом.

Все буде вирішувати парламентська зала, тому що є плюралізм думок і можливість відстоювати своє бачення тієї чи іншої правки має кожен депутат. Ми маємо через це пройти для того, щоб документ в кінцевому підсумку мав змістовну аргументацію для кожного депутата у спілкуванні зі своїми виборцями,

– пояснила вона.

Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків