Больше всего дискуссий вызвали вопросы относительно отсрочки для студентов, лиц с различными группами инвалидности и тех, кто ухаживает за ними. Рассмотрение мобилизационного законопроекта прокомментировали члены комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также Должны быть на фронте, а не в тыловых частях: что говорят в Раде о мобилизации осужденных

Александр Федиенко рассказал, что все сложные вопросы обсуждались с привлечением сответствующих министерств. В частности речь идет о Министерстве социальной политики, Министерстве здравоохранения, Министерстве обороны, а также привлекался Генштаб. Далее все эти вопросы будут рассматриваться уже в присутствии депутатов.

Федиенко объяснил, что сейчас нет смысла обсуждать законопроект, который не рассматривался депутатами, а только комитетом. По его словам, это может подвергать общество информационной опасности.

На следующей неделе уже депутаты непосредственно придут в комитет и будут защищать свои правки. Политические фракции могут настаивать на своих правках, которые комитет отклонил. Работа все же продолжается,

– сказал он.

Ирина Фриз, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, добавила, что значительная часть поправок являются тождественными по содержанию.

Все будет решать парламентский зал, потому что есть плюрализм мнений и возможность отстаивать свое видение той или иной правки имеет каждый депутат. Мы должны через это пройти для того, чтобы документ в конечном итоге имел содержательную аргументацию для каждого депутата в общении со своими избирателями,

– пояснила она.

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников