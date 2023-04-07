Чому ця проблема гостро стоїть у суспільстві та які є "за" та "проти", розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

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Наразі в Україні близько 26 тисяч військовослужбовців на строковій службі. З них ті, які почали службу у 2020-2021 роках, не були демобілізовані. Тобто, ці строковики проходять службу уже понад 2 роки.

У зв'язку із тим, що посадовий оклад строковика є мізерним та не покриває навіть базові потреби, у суспільстві постало питання про звільнення цих військовослужбовців зі служби. Виплати строковикам складають всього 350-700 гривень.Окрім того, перебування військовослужбовців на строковій службі протягом довгого часу не робить державу більш обороноздатною, йдеться в пояснювальній записці законопроєкту №9140.

Понаднормове продовження строкової служби шкодить обороноздатності держави. Держава не може залучити строковиків у районах проведення бойових дій. Водночас такі особи не підлягають мобілізації (навіть за власним бажанням), оскільки вже проходять військову службу,

– йдеться у документі.

Законопроєкт пропонує звільнити зі служби тих строковиків, які уже відслужили протягом встановленого законом періоду. У разі прийняття цього рішення ті військовослужбовці, які прослужили визначений термін, зможуть бути звільненими зі служби. Після їм буде необхідно стати на облік до військкомату.

Тобто, якщо законопроєкт про демобілізацію буде прийнято, звільнені строковики будуть зобов’язані протягом 5 днів прибути до свого територіального центру комплектування для взяття на облік та розв'язання питання щодо призову на військову службу або звільнення у запас чи у відставку.

Тобто, це палка на два кінці – у випадку, якщо строковиків звільнять зі служби, найімовірніше, що їх мобілізують до лав ЗСУ,

– каже Олександр Золотухін.

Міноборони пропонує не звільняти строковиків

В Міноборони пропонують залишити усіх строковиків на службі, підвищивши їх оклад до розміру двох прожиткових мінімумів, тобто 5168 гривень. Це рішення пояснюють тим, що військовослужбовці строкової служби потрібні для охорони складів, баз та арсеналів. Це дозволяє заощаджувати на залученні до цієї роботи інших військовослужбовців, говориться в документі.

Військовослужбовці строкової військової служби підтримують життєдіяльність військових частин у пунктах постійної дислокації та здійснюють охорону складів, баз, арсеналів, що дозволяє вивільнити від цих обов’язків військовослужбовців контрактної військової служби або призваних за мобілізацією та залучити їх для виконання бойових завдань за призначенням,

– зазначається в документі.

Що кажуть строковики

Варто відзначити, що самі строковики говорять про своє більше бажання бути мобілізованими, аніж підписувати контракт. Однак мобілізація до лав ЗСУ для них неможлива за законом.

При тому, що строковики не підлягають мобілізації, вони безпосередньо брали участь у бойових діях. Як пояснював начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач навесні минулого року, солдати строкової служби залучалися до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території.

Наприклад, строковики на Запорізькому напрямку були на лінії зіткнення протягом року. В цей період вони щомісяця отримували 100 000 гривень надбавок, а після повернення з передової почали отримувати лише оклад.