Наразі середній розмір виплат дорівнює 10 575 гривень. Про це повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко під час засідання Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ми проіндексували понад 553 тисячі пенсій, середній розмір підвищення військової пенсії склав на рівні 1 200 гривень. Після індексації з 1 березня середній розмір пенсійної вплати військових пенсіонерів склав понад 10 575 гривень,

– повідомила Ковпашко.

До теми Пенсії у квітні: за яким принципом пенсіонерам перерахують кошти

Вона нагадала, що з 1 січня 2023 року встановлено щомісячні грошові виплати окремим категоріям осіб, зокрема, тим, кому надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", особам, яких після 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, "За мужність" трьох ступенів або княгині Ольги трьох ступенів.

Кому підвищать пенсію у квітні

Наразі в Україні працюють 2,7 мільйона осіб із 10,7 мільйона пенсіонерів. Однак лише 600 тисяч отримають підвищення: