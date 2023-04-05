Кому перерахують кошти у квітні

Зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють попри вік, з урахуванням збільшеного трудового стажу.

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Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, запровадження яких свого часу ініціював Президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними,

– додав Шмигаль.

Не усі працюючі отримають перерахунок

Наразі в Україні працюють 2,7 мільйона осіб із 10,7 мільйона пенсіонерів. Однак лише 600 тисяч отримають підвищення:

Це ті, що після призначення або ж попереднього перерахунку пенсії продовжують працювати;

Крім того, ті, що станом на 1 березня здобули право на перерахунок, отримавши 24 місяці страхового стажу.

Або ж ті, у яких від моменту призначення пенсії чи попереднього перерахунку пройшло два роки.

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Важливо, що підвищуватимуть тільки розрахунковий розмір виплат, без надбавок та додаткових виплат. Таким чином, у кожного пенсіонера буде різний перерахунок.