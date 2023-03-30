У квітні зростуть пенсії для працюючих пенсіонерів. Однак перерахунок виплат стосуватиметься лише пенсіонерів після набуття 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій.

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Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році. Відповідно, за цей період його стаж збільшився на 24 місяці. Перерахунок буде проводиться:

  • або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії;
  • або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Також перерахунок може бути здійснений в індивідуальному порядку на підставі поданої заяви безпосередньо до органів ПФУ залежно від того, коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії.

Тариф на водопостачання та водовідведення зросте з 1 квітня, однак зміни у платіжках українці побачать у травні, коли сплачуватимуть за попередній місяці. Нові тарифи НКРЕКП встановить, скоріш за все, на такому рівні:

  • Дніпроводоканал – 33,56 гривні за кубометр води (водопостачання – 19,48/ водовідведення – 14,08);
  • Водоканал в Ужгороді – 47,1 гривні (28,8/ 18,3);
  • Полтававодоканал – 38,41 гривні (20,19/ 18,22);
  • Житомирводоканал – 48,34 гривні (23,14 / 25,2);
  • Інфоксводоканал (Одеса) – 39,57 гривні (20,16 / 19,41);
  • Рівнеоблводоканал – 39,31 гривні (20,67 / 18,64).
  • Чернігівводоканал – 38,5 гривні (19,14 / 19,36);
  • Черкасиводоканал – 31,1 гривні (15,75 / 15,37);
  • Іванофранківськводоекотехпром – 29,5 гривні (13,77 / 15,82);
  • Хмельницькводоканал – 29,27 гривні (15,07 / 14,02);
  • Київводоканал – 35,5 гривні (18,81 / 16,7);
  • Луцькводоканал – 31,71 гривні (12,87/ 17,22);
  • Запорізький водоканал – 28,37 гривні (19,87/ 11,84);
  • Вінницяоблводоканал – 31,4 гривні (19,64 / 11,76);
  • Чернівціводоканал – 28,27 гривні (19,09/ 9,18);
  • Львівводоканал – 27,2 гривні (18,2 / 9,03);
  • Тернопільводоканал – 42,03 гривні (19,86 / 22,17);
  • Міськводоканал СМ (Суми) – 33,6 гривні (16,90 / 16,70);
  • Дніпро-Кіровоград – 61,72 гривні (35,076/26,652).

Тариф на газ та електроенергію

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на електроенергію до 30 квітня залишатимуться без змін. Тож у квітні тариф залежатиме традиційно від обсягу спожитих кіловатів:

  • 1,44 гривні за кіловат-годин для тих, хто спожив до 250 кіловат-годин;
  • 1,68 – понад 250 кіловат-годин на місяць.

Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною,
– йдеться в повідомленні.

Що стосується тарифу на газ, то наразі заяв щодо підняття тарифів уряд не робив, хоча є висока ймовірність, що їх переглянуть з закінченням опалювального сезону.

  • Вартість кубометра газу зараз варіюється від 7,80 до 28,99 гривні.
  • Тариф від НАК "Нафтогаз" складає 7,96 гривні за кубометр.

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З 1 квітня 2023 року діятиме нова форма для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники зобов'язані реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Це також стосується й податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 1 квітня 2023 року та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Податки для ФОПів

ФОП 1 групи:

  • ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
  • єдиний податок – 268,40 гривні на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 2 групи:

  • ЄСВ – 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
  • єдиний податок – 1 340 гривень на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2023 року).

ФОП 3 групи:

  • ЄСВ становитиме 1 474 гривень на місяць (22% розміру мінімальної заробітної плати);
  • єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ.

У квітні українці святкуватимуть Великдень, який цьогоріч припадає на 16 квітня. Однак у зв'язку з воєнним станом населення не матиме офіційний додатковий вихідний 17 квітня, хоча його може надати роботодавець на власний розсуд.

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Якою буде погода у квітні

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, температура у квітні буде на рівні 9 – 13 градусів Цельсія, що на 1 – 1,5 градуси вище за норму.

Щодо опадів, то, за прогнозами, їх місячна кількість буде у межах норми. Місячна кількість опадів очікується 30 – 52 мм, в Карпатах 60 – 89 мм, що в межах норми.