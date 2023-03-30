Повышенные пенсии в апреле
В апреле вырастут пенсии для работающих пенсионеров. Однако перерасчет выплат будет касаться только пенсионеров после приобретения 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсий.
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К примеру, если пенсионер вышел на пенсию в 2021 году. Соответственно за этот период стаж увеличился на 24 месяца. Пересчет будет производиться:
- или только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии;
- или с учетом стажа и заработной платы после назначения (перерасчета) пенсии.
Также перерасчет может быть произведен в индивидуальном порядке на основании поданного заявления непосредственно в органы ПФУ в зависимости от того, когда получены 24 месяца страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии.
Новые тарифы на водоснабжение
Тариф на водоснабжение и водоотвод вырастет с 1 апреля, однако изменения в платежках украинцы увидят в мае, когда будут платить за предыдущий месяц. Новые тарифы НКРЭКУ установит, скорее всего, на таком уровне:
- Днепроводоканал – 33,56 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 19,48/ водоотвод – 14,08);
- Водоканал в Ужгороде – 47,1 гривны (28,8/18,3);
- Полтававодоканал – 38,41 гривны (20,19/18,22);
- Житомирводоканал – 48,34 гривны (23,14/25,2);
- Инфоксводоканал (Одесса) – 39,57 гривны (20,16/19,41);
- Ровнооблводоканал – 39,31 гривны (20,67/18,64).
- Черниговводоканал – 38,5 гривны (19,14/19,36);
- Черкассыводоканал – 31,1 гривны (15,75/15,37);
- Иванофранковскводоэкотехпром – 29,5 гривны (13,77 / 15,82);
- Хмельницкводоканал – 29,27 гривны (15,07 / 14,02);
- Киевводоканал – 35,5 гривны (18,81/16,7);
- Луцкводоканал – 31,71 гривны (12,87/17,22);
- Запорожский водоканал – 28,37 гривны (19,87/11,84);
- Винницаоблводоканал – 31,4 гривны (19,64/11,76);
- Черновцыводоканал – 28,27 гривны (19,09/9,18);
- Львовводоканал – 27,2 гривны (18,2/9,03);
- Тернопольводоканал – 42,03 гривны (19,86/22,17);
- Горводоканал СМ (Сумы) – 33,6 гривны (16,90/16,70);
- Днепро-Кировоград – 61,72 гривны (35,076/26,652).
Тариф на газ и электроэнергию
Премьер Денис Шмыгаль заверил, что тарифы на электроэнергию до 30 апреля останутся без изменений. Так что в апреле тариф будет зависеть традиционно от объема потребленных киловатт:
- 1,44 гривны за киловатт-часов для тех, кто использовал до 250 киловатт-часов;
- 1,68 – более 250 киловатт-часов в месяц.
Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной.
– говорится в сообщении.
Что касается тарифа на газ, то заявлений о повышении тарифов правительство не делало, хотя есть высокая вероятность, что их пересмотрят с окончанием отопительного сезона.
- Стоимость кубометра газа сейчас варьируется от 7,80 до 28,99 грн.
- Тариф от НАК "Нафтогаз" составляет 7,96 гривны за кубометр.
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Новая форма налоговой накладной
С 1 апреля 2023 года будет действовать новая форма для налоговых накладных и расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговым накладным, которые с указанного периода плательщики обязаны регистрировать в Едином реестре налоговых накладных.
Это также относится и к налоговым накладным и расчетам корректировки количественных и стоимостных показателей к таким накладным, которые составлены до 1 апреля 2023 года и не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных.
Налоги для ФЛП
ФЛП 1 группы:
- ЕСВ - 1474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 года).
ФЛП 2 группы:
- ЕСВ – 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – 1 340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2023 года).
ФЛП 3 группы:
- ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);
- единый налог – процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.
Выходные и праздничные дни
В апреле украинцы будут праздновать Пасху, которая в этом году приходится на 16 апреля. Однако в связи с военным положением не будет официального дополнительного выходного 17 апреля, хотя его может предоставить работодатель по собственному усмотрению.
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Какая будет погода в апреле
Согласно прогнозу Укргидрометцентр, температура в апреле будет на уровне 9–13 градусов Цельсия, что на 1–1,5 градуса выше нормы.
Что касается осадков, то, по прогнозам, их месячное количество будет в пределах нормы. Месячное количество осадков ожидается 30–52 мм, в Карпатах 60–89 мм.