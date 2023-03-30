Повышенные пенсии в апреле

В апреле вырастут пенсии для работающих пенсионеров. Однако перерасчет выплат будет касаться только пенсионеров после приобретения 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсий.

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К примеру, если пенсионер вышел на пенсию в 2021 году. Соответственно за этот период стаж увеличился на 24 месяца. Пересчет будет производиться:

или только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после назначения (перерасчета) пенсии.

Также перерасчет может быть произведен в индивидуальном порядке на основании поданного заявления непосредственно в органы ПФУ в зависимости от того, когда получены 24 месяца страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии.

Важно! Пенсии украинцам перечислят автоматически с 1 апреля, однако поступят они только в мае. Минимальная зарплата Нардепы предлагают втрое поднять минимальную зарплату. Предполагается, что поднятие будет происходить в несколько этапов – первый в апреле. Пока проект только зарегистрирован, и неизвестно будет ли принят, поэтому в апреле, скорее всего, минимальная зарплата останется на уровне 6 700 гривен. Почему решили поднять зарплату и на сколько Авторы проекта отмечают, что поднятие нужно из-за того, что размер минималки в Украине ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Законопроектом предлагается такое повышение: с 1 апреля – до 7 370 гривен;

с 1 июля – до 8 107 гривен;

с 1 октября – до 8 918 гривен. Новые правила выезда за границу для мужчин-волонтеров Во Львовской области с 1 апреля будут действовать новые правила для выезда за границу мужчин-волонтеров призывного возраста. Со следующего месяца это можно будет сделать только с использованием е-подписи. Если же организация не имеет такой подписи, то может воспользоваться переходным периодом в течение апреля, во время которого будут действовать предварительные условия подачи документов. После окончания переходного периода использование электронной цифровой подписи станет обязательным условием для подачи документов на пересечение границы. Как получить е-подпись юридическому лицу Обратитесь в банк клиентом которого вы являетесь и попросите предоставить вам такой ключ, как для юридического лица. В каждом банке есть своя процедура предоставления такого ключа. Обычно необходимо до 48 часов для его получения. Если же по каким-то причинам вы не смогли сделать е-подпись через банк то можете обратиться в Государственную налоговую службу, или к любому другому квалифицированному поставщику электронных доверительных услуг. С действующим списком можно ознакомиться, нажав здесь.

Новые тарифы на водоснабжение

Тариф на водоснабжение и водоотвод вырастет с 1 апреля, однако изменения в платежках украинцы увидят в мае, когда будут платить за предыдущий месяц. Новые тарифы НКРЭКУ установит, скорее всего, на таком уровне:

Днепроводоканал – 33,56 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 19,48/ водоотвод – 14,08);

Водоканал в Ужгороде – 47,1 гривны (28,8/18,3);

Полтававодоканал – 38,41 гривны (20,19/18,22);

Житомирводоканал – 48,34 гривны (23,14/25,2);

Инфоксводоканал (Одесса) – 39,57 гривны (20,16/19,41);

Ровнооблводоканал – 39,31 гривны (20,67/18,64).

Черниговводоканал – 38,5 гривны (19,14/19,36);

Черкассыводоканал – 31,1 гривны (15,75/15,37);

Иванофранковскводоэкотехпром – 29,5 гривны (13,77 / 15,82);

Хмельницкводоканал – 29,27 гривны (15,07 / 14,02);

Киевводоканал – 35,5 гривны (18,81/16,7);

Луцкводоканал – 31,71 гривны (12,87/17,22);

Запорожский водоканал – 28,37 гривны (19,87/11,84);

Винницаоблводоканал – 31,4 гривны (19,64/11,76);

Черновцыводоканал – 28,27 гривны (19,09/9,18);

Львовводоканал – 27,2 гривны (18,2/9,03);

Тернопольводоканал – 42,03 гривны (19,86/22,17);

Горводоканал СМ (Сумы) – 33,6 гривны (16,90/16,70);

Днепро-Кировоград – 61,72 гривны (35,076/26,652).

Обратите внимание! В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях тарифы останутся неизменными.

Тариф на газ и электроэнергию

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что тарифы на электроэнергию до 30 апреля останутся без изменений. Так что в апреле тариф будет зависеть традиционно от объема потребленных киловатт:

1,44 гривны за киловатт-часов для тех, кто использовал до 250 киловатт-часов;

1,68 – более 250 киловатт-часов в месяц.

Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной.

– говорится в сообщении.

Что касается тарифа на газ, то заявлений о повышении тарифов правительство не делало, хотя есть высокая вероятность, что их пересмотрят с окончанием отопительного сезона.

Стоимость кубометра газа сейчас варьируется от 7,80 до 28,99 грн.

Тариф от НАК "Нафтогаз" составляет 7,96 гривны за кубометр.

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Новая форма налоговой накладной

С 1 апреля 2023 года будет действовать новая форма для налоговых накладных и расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговым накладным, которые с указанного периода плательщики обязаны регистрировать в Едином реестре налоговых накладных.

Это также относится и к налоговым накладным и расчетам корректировки количественных и стоимостных показателей к таким накладным, которые составлены до 1 апреля 2023 года и не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных.

Налоги для ФЛП

ФЛП 1 группы:

ЕСВ - 1474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

- 1474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы); единый налог – 268,40 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2023 года).

ФЛП 2 группы:

ЕСВ – 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

– 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы); единый налог – 1 340 гривен в месяц (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2023 года).

ФЛП 3 группы:

ЕСВ составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

составит 1 474 гривен в месяц (22% размера минимальной заработной платы); единый налог – процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.

Также с 1 апреля НБУ перейдет на новое поколение системы электронных платежей (СЭП). Со следующего месяца все межбанковские платежные операции будут проходить исключительно через СЭП нового поколения.

Выходные и праздничные дни

В апреле украинцы будут праздновать Пасху, которая в этом году приходится на 16 апреля. Однако в связи с военным положением не будет официального дополнительного выходного 17 апреля, хотя его может предоставить работодатель по собственному усмотрению.

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Какая будет погода в апреле

Согласно прогнозу Укргидрометцентр, температура в апреле будет на уровне 9–13 градусов Цельсия, что на 1–1,5 градуса выше нормы.

Что касается осадков, то, по прогнозам, их месячное количество будет в пределах нормы. Месячное количество осадков ожидается 30–52 мм, в Карпатах 60–89 мм.