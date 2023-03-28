До 30 апреля тариф останется без изменений

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство продлило специальный период со льготными ценами на электроэнергию.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной.

Как тарифы на электроэнергию действуют сейчас

Тариф 1,44 гривны за киловатт-часы действует для тех, кто потребил до 250 киловатт-часов;

1,68 – более 250 киловатт-часов в месяц.

Как может вырасти тариф

Советник премьера Юрий Бойко ранее в комментарии 24 Каналу рассказывал, что правительство рассматривает около 10 сценариев повышения тарифов.

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины В том числе по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100). Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.

По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексея Кучеренко, украинцев ждут европейские цены на электроэнергию из-за объединения энергетических, газотранспортных систем.

Варианты поднятия тарифов на электроэнергию для населения:

"Легкий вариант" – повышение примерно до 2,5 гривны за киловатт, а для тех, кто потребляет до 100 киловатт ежемесячно – рыночная цена составит примерно 6 – 7 гривен за киловатт-час.

– повышение примерно до 2,5 гривны за киловатт, а для тех, кто потребляет до 100 киловатт ежемесячно – рыночная цена составит примерно 6 – 7 гривен за киловатт-час. В то же время издание UBR опубликовало информацию, что новый тариф на электроэнергию может составить 2,80 гривны за киловатт-час уже с апреля.

Есть информация, которая может ввести дифференцированный тариф. Это означает, что если многое потребляешь – больше платишь, меньше потребляешь – меньший тариф получишь.

Также заметим, что в настоящее время официальных заявлений от правительства о том, на сколько вырастут тарифы, нет.