До 30 квітня тариф залишиться без змін

Пем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд подовжив спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною.

Як тарифи на електроенергію діють зараз

Тариф 1,44 гривні за кіловат-годин діє для тих, хто спожив до 250 кіловат-годин;

1,68 – понад 250 кіловат-годин на місяць.

Як може зрости тариф

Радник прем'єра Юрій Бойко раніше у коментарі 24 Каналу розповідав, що уряд розглядає близько 10 сценаріїв підвищення тарифів.

Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра України В тому числі щодо так званих "поличок" (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю.

За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, на українців чекають європейські ціни на електроенергію через об'єднання енергетичних, газотранспортних систем.

Варіанти підняття тарифів на електроенергію для населення:

"Легкий варіант" – підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат, а для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину.

– підвищення приблизно до 2,5 гривні за кіловат, а для тих, хто споживає до 100 кіловатів щомісяця – ринкова ціна становитиме приблизно 6 – 7 гривень за кіловат-годину. Водночас видання UBR опублікувало інформацію, що новий тариф на електроенергію може становити 2,80 гриві за кіловат-годину вже з квітня.

Є інформація, що можуть запровадити диференційований тариф. Це означає, що якщо багато споживаєш – більше платиш, менше споживаєш – менший тариф отримаєш.

Також зауважимо, що наразі офіційних заяв від уряду щодо того на скільки зростуть тарифи немає.