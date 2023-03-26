Коли виходять на пенсію у різних країнах

Через швидке старіння населення у багатьох країнах почали збільшувати пенсійний вік. Наразі один з найнижчих вікових порогів для виходу на пенсію у Китаї: 60 років для чоловіків, 55 років для "білих комірців" та 50 років для жінок, які працюють на заводах. Нагадаємо, що в Україні, щоб вийти на пенсію потрібно досягнути 60 років та накопичити не менше, ніж 30 років страхового стажу.

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Пенсійний вік у Європі

Середній показник ЄС становить 64,3 року для чоловіків і 63,5 року для жінок. У більшості європейських країн, згідно з даними ОЕСР, поточний пенсійний вік становить 65 років та більше.

Серед країн-членів ЄС Греція, Італія, Люксембург та Словенія мають найнижчий поточний пенсійний вік – 62 роки як для чоловіків, так і для жінок. Що стосується дострокового виходу на пенсію, то він варіюється від 58 років для жінок та 59 років для чоловіків у Литві до майже 63 років та 7 місяців у Німеччині. Переважний вік для дострокового виходу на пенсію у більшості країн Європи – 62 роки, наприклад, у Швеції, Португалії, Норвегії, Італії, Греції та Австрії.

Протести у Франції через підвищення пенсійного віку У Франції раніше на пенсію виходили також у 62 роки, однак сенат нещодавно вирішив внести зміни та продовжити пенсійний вік ще на два роки – до 64, що викликало масові протести та спротив профспілок. За даними МВС, у Парижі на вулиці вийшло щонайменше сто тисяч. Протестувальники вступали у сутички з поліцією, а ті використовували сльозогінний газ та водні гармати у відповідь. У зв'язку з заворушеннями вже заарештовано 80 осіб, 33 з яких – у Парижі. У Франції населення протестує проти підняття пенсійного віку / Фото – BFMTV У Парижі та інших містах деякі демонстранти почали підпалювати сміття та дошки / Фото – BFMTV Попри це профспілки називають акції протесту успішними та закликають людей знову вийти на вулиці у вівторок, 28 березня. Загалом акції протестів тривають вже близько півтора місяця. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що пенсійна реформа, яка збільшить пенсійний вік для багатьох людей до 64 років з нинішніх 62, необхідна для стабілізації фінансів пенсійної системи, передає Bloomberg. Також реформа передбачає, що страховий стаж складатиме 43 роки. У Бордо протестувальники підпалили двері муніципалітету / Фото – BFMTV Детальніше Попри масштабні мітинги: Сенат Франції схвалив суперечливу пенсійну реформу

Цікаво! Пенсії по старості немає у таких країнах: Таїланд, Індія, Кенія, Суринам, Нігерія, Танзанія, Гондурас, Ірак, Філіппіни, В'єтнам, Пакистан.

Особливості пенсії у Китаї

Уряд Китаю також планує підвищувати пенсійний вік, це пов'язано зі швидким старінням населення країни та скороченням працюючого населення.

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю очікує, що до 2035 року кількість людей у віці 60 років і старше зросте з нинішніх 280 мільйонів до понад 400 мільйонів, передає Reuters. Варто зауважити, що така кількість пенсіонерів дорівнює всій нинішній чисельності жителів Великої Британії та США разом.

Наразі у Китаї кожен пенсіонер утримується коштом внесків п’яти працівників. Це співвідношення вдвічі менше, ніж десять років тому, й знижується. У 2023 році очікується що вже чотири працівники утримуватимуть одного пенсіонера, а у 2050 році – два.

Зверніть увагу! Протягом останніх 60 років тривалість життя китайців зросла з приблизно 44 років у 1960 році до 78 років у 2021 році, що вище, ніж у США, й, за прогнозами, перевищить 80 років до 2050 року.

Пенсії у США

Станом на початок 2023 року у США кількість пенсіонерів складає трохи більш як 43 мільйонів осіб – це 13% від загальної кількості населення. У США пенсійна система має таку структуру:

державна – основа при формуванні виплат, внески до якої вносить як працівник, так і роботодавець;

накопичувальна, коли працівник регулярно вносить за власним бажання конкретну суму на рахунок у пенсійний фонд (державний або приватний), але не більше 15% від річного доходу;

особисті накопичення – коли особа відкриває рахунок в банку й сама акумулює пенсію.

Державну систему пенсійних накопичень формують внески, які сплачує працююче населення у Пенсійний фонд. Ставка складає 15,3% – працівник та роботодавець сплачують по 7,65%. Якщо ж ви підприємець, або самозайнята особа, то вам доведеться сплачувати подвійну ставку, тобто всі 15,3%.

Цікаво! У США немає конкретного загального віку для виходу на пенсію. Все залежить від вашої дати народження та професії. Наприклад, військові та поліцейські можуть вийти на пенсію після 20 років роботи, за певних умов. Загалом у США на пенсію виходять у 65 – 67 років.

В Україні теж планують накопичувальну пенсію

Наразі в Україні діє солідарна пенсія, коли населення отримує виплати з Пенсійного фонду, який наповнює працююче населення. Однак через швидке старішання населення й через це неспроможність забезпечити населення гідним рівнем виплат, в Україні планують паралельно впровадити накопичувальну пенсію.

Вона полягатиме в тому, що частину внесків українці почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину – і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю 24 Каналу наприкінці 2022 року зауважував, що за покращеним показником Міжнародної організації праці в Україні співвідношення працюючих до пенсіонерів десь 1:1.

З урахуванням того, що у нас втратили роботу навіть за покращеним показником Міжнародної організації праці 2,4 мільйона, а пенсіонерів у нас 11,3 мільйона, то ми фактично урівняли вже сьогодні кількість працюючих і кількість пенсіонерів,

– зазначив нардеп.

У січні цього року прем'єр Денис Шмигаль підкреслив, що впровадження обов'язкового пенсійного накопичення – один з пріоритетів на 2023 рік. За його словами, реформа полягає в тому, що працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди з трьох джерел:

внесок роботодавців,

внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах,

добровільні внески громадян.

Тобто фактично в Україні працюватиме аналогічна пенсійна система, як і в США. Але варто зауважити, що трирівнева пенсійна система не якесь ноу-хау для України. У нас реформа розпочалась ще у 2004 році, коли прийняли закони "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення", однак Україна за ці роки так і не перейшла на трирівневу систему.

Які пенсії зараз в Україні

Розмір пенсії

У березні понад 10 мільйонам українців проіндексували пенсії. Середній розмір індексації склав від 400 до 700 гривень, а максимальний розмір склав 1 500 гривень. Також у квітні на працюючих пенсіонерів теж чекають надбавки до пенсії. Перерахунок здійснять для 600 тисяч осіб.

Мінімальна пенсія в Україні, як і максимальна, прив'язана ла до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2023 році складає 2 093 гривні. До слова, таку пенсію у березні проіндексували на 100 гривень.

Пенсійний вік та стаж

Щоб у 2023 році вийти на пенсію у 60 років, потрібно накопичити не менше ніж 30 років страхового стажу. Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці, страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років. Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Варто також зауважити, що розмір страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме кожних 12 місяців до 2028 року. Це безперечна проблема, адже більшості українцям просто не вистачатиме його для виходу на пенсію. В середньому населення виходить на пенсію зі страховим стажем близько 32 років, а це вже складає лише трохи більше половини потрібного.

Нагадаємо! Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Зауважимо й те, що у зв'язку з повномасштабною війною в Україні з 1 березня 2022 року уряд дозволив ФОПам не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі страховий стаж не нараховуватиметься.

Пенсія за кордоном для українців

Через російську агресію та повномасштабну війну з України виїхало чимало населення, зокрема й пенсіонерів, або тих хто досяг пенсійного віку, перебуваючи вже за кордоном. Українська влада свого часу укладала міждержавні договори – угоди про соціальне забезпечення, аби населення, яке проживало тривалий час за кордоном та сплачувало там податки, мало право на пенсію.

Угоди про соціальне забезпечення України з кожною країною можна поділити на два типи: за територіальним принципом та за пропорційним принципом.

В одних випадках усю пенсію на підставі українського та іноземного трудового стажу виплачуватиме ПФУ й братиме до розрахунків зарплату, отриману за кордоном.

В інших – отриманий за кордоном стаж дає право на пенсію в Україні і дозволяє претендувати на виплати з пенсійних фондів інших держав.

Угоди укладені з 23 країнами: Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею.

Польща

У 2012 році Україна та Польща уклали угоду про соціальне забезпечення, тож українці можуть отримати пенсію і в сусідній країні, якщо працювали офіційно та сплачували соціальні внески. Щоб отримати пенсію у Польщі треба:

мати необхідний стаж – 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;

досягти пенсійного віку – 60 і 65 років відповідно;

останнє місце роботи має бути на території Польщі.

Як податись на пенсію в Польщі

Згідно з інформацією на сторінці ПФУ, потрібно:

звернутися до територіального управління Пенсійного фонду за місцем свого проживання та заповнити відповідний бланк-заяву (UA–PL 8 або UA-PL 9); Під час заповнення бланків треба обов’язково вказати: обліковий номер PESEL, або серію і номер посвідчення особи чи паспорта, ІПН.

До заяв про призначення польської пенсії треба додати:

документи про періоди роботи на території Польщі (довідка про працевлаштування, військовий квиток, страхове свідоцтво, довідка з навчального закладу, що підтверджує отримання вищої освіти);

довідку банку з підтвердженням вказаного в бланку заяви номера банківського рахунку;

інші документи, необхідні для встановлення права на отримання польської пенсії.

США

Українські біженці у США мають право податись на державну пенсію (SSI) на рівні з пенсіонерами у США, повідомляють в Управлінні з питань переселення біженців Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.

Сума такої пенсії залежатиме від штату проживання. Мінімальна ставка у 2023 році складає 914 доларів на одного або 1 371 долар на подружжя.

Як податись на пенсію у США

Щоб податися на виплату, потрібно бути старше 65 років та приїхати до США після 24 лютого 2022 року. Для подачі заяви треба звернутися до будь-якого офісу Social Security Administration. З собою треба мати такі документи: