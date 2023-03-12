Свої голоси "За" відповідне рішення віддали 195 сенаторів, а "Проти" були 112. Тож невдовзі пенсійна реформа може стати законом. Зауважимо, що вона неабияк збурила французів і стала причиною масштабних мітингів.

Читайте також Проросійські сили Молдови готують масштабні безлади на акції протесту 12 березня

Залишається зробити остаточний проєкт

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн наголосила, що "важливий етап пройдено". Вона додала, що в уряді є парламентська більшість. Це дозволить схвалити реформу в її фінальному варіанті.

Наразі очікується розробка остаточного проєкту. З ним згодом ознайомлять представників обох палат парламенту. І лише після цього відбудеться фінальне голосування.

Зауважимо, що Сенат Франції віддав свій голос за підвищення пенсійного віку. Його планують підняти на два роки – до 64 років. І не зупинив сенаторів потужний спротив профспілок, на який вони наткнулися.

Цікавий момент! Закон можуть проштовхнути взагалі без голосування. Такою лазівкою можуть скористатися, якщо уряд Макрона не зможе зібрати перед голосуванням більшість.

У такому випадку прем'єр-міністерка має право використати статтю 49/3. Це дуже суперечливий, але прописаний у конституції інструмент, тож його застосування цілком законне, хоч і може викликати чергову хвилю невдоволення.

Голосуванню передували масштабні мітинги

Звертаємо увагу, що перед голосуванням за реформу, яке відбулося ввечері 11 березня, країну сколихнули мітинги. На них вийшли сотні тисяч людей по всій території Франції. Правда, прогнозували, що їх буде значно більше.

У самому лише Парижі правоохоронці нарахували 48 тисяч учасників мітингу. Міністерство внутрішніх справ Франції також зауважило, що по всій країні їх нарахували 368 тисяч. Цікаво, що у вівторок на мітингах брали участь понад 1 мільйон людей. Марші проводили як у містах, так і в селах. Усюди, де люди були обурені реформою, яку вважають несправедливою.