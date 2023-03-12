Нацполіція Молдови повідомила, що має інформацію, що під час акції протесту плануються масові безлади, щоб дестабілізуватися ситуацію в країні. Тому правоохоронці просять організаторів та учасників акції дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які створять загрозу життю та здоров'ю людей, а також безпеці держави.
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Поліція попередила протестувальників у Молдові
Громадські об'єднання з незаконними значками та розпізнавальними знаками, які рухаються попереду колони учасників, просять бути з відкритими обличчями.
Повідомляється, що поліція не допускатиме будь-яких провокацій чи агресії, у тому числі щодо своїх працівників.
Особи, які не дотримуються вимог закону щодо зібрань, підбурюють або вчиняють акти насильства, заворушень чи дестабілізації, будуть нести відповідальність згідно із законодавством.
Поліція закликає протестувальників скористатися своїм правом на вільне волевиявлення у мирний спосіб.
США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові
- Американська розвідка повідомляє, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою встановлення проросійської адміністрації.
- Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з ЄС. Білий дім має підстави вважати, що пов'язані з російською розвідкою люди можуть проводити підготовку антиурядових демонстрацій.
- США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, побоюючись постійних зусиль Кремля з дестабілізації Європи. Президент Джо Байден обговорив цю ситуацію з молдовською колегою Маєю Санду на зустрічі у Варшаві минулого місяця.
- Представник ГУР МО Андрій Черняк пояснив, які цілі переслідують росіяни в Молдові. За словами Черняка, мовиться про бажання Кремля: відвернути увагу світової спільноти від великої війни в Україні та продемонструвати бодай якусь "перемогу" росіянам.
- Зазначимо, що Росія розхитує ситуацію у Молдові з допомогою дезінформації. Так, Кремль заявляв про нібито наступ України на Придністров'я, що є брехнею. Офіційні особи в Києві неодноразово заявляли, що Україна не планує жодних дій на території Молдови.
- У лютому Володимир Зеленський передав президентці Молдови Маї Санду розвіддані про плани Кремля щодо дестабілізації ситуації в країні. Після цього в Молдові відбулися зміни в уряді.