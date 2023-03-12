Нацполіція Молдови повідомила, що має інформацію, що під час акції протесту плануються масові безлади, щоб дестабілізуватися ситуацію в країні. Тому правоохоронці просять організаторів та учасників акції дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які створять загрозу життю та здоров'ю людей, а також безпеці держави.

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Поліція попередила протестувальників у Молдові

Громадські об'єднання з незаконними значками та розпізнавальними знаками, які рухаються попереду колони учасників, просять бути з відкритими обличчями.

Повідомляється, що поліція не допускатиме будь-яких провокацій чи агресії, у тому числі щодо своїх працівників.

Особи, які не дотримуються вимог закону щодо зібрань, підбурюють або вчиняють акти насильства, заворушень чи дестабілізації, будуть нести відповідальність згідно із законодавством.

Поліція закликає протестувальників скористатися своїм правом на вільне волевиявлення у мирний спосіб.

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