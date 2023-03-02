Представник ГУР МО Андрій Черняк пояснив, які цілі переслідують росіяни. Він розповів, для чого ворогові потрібно посилювати напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я.

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Дві цілі розхитування Молдови

За словами Черняка, мовиться про бажання Кремля:

відвернути увагу світової спільноти від великої війни в Україні;

продемонструвати бодай якусь "перемогу" росіянам.

У Придністров'ї в росіян дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але на тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося – старе і непридатне до використання,

– підкреслив Черняк.

Тим часом у самій Молдові окупанти політичним шляхом намагаються розхитати ситуацію. І роблять вони це під "чужим прапором". Черняк нагадав, що щось подібне росіяни вже робили. Але у Донецьку та Луганську.

"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше – намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі", – зауважив Черняк.

Та й не варто забувати, що росіянам потрібно принести бодай якусь "перемогу". Представник ГУР МО підкреслив, що ворогові не вдалося досягнути жодного результату у так званій "спецоперації".

Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію наче "світ за них", "народ Молдови за нас",

– наголосив Черняк.

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