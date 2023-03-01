Речниця нікому не потрібного міністерства у Росії не припиняє розкидатися безглуздими заявами щодо України. Цього разу вона цілком серйозно заявила про буцімто підготовку провокації "київським режимом", передає 24 Канал. Ясна річ, що не минулося без фантазій про радіоактивні матеріали.

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Вигадала щось про "брудну бомбу"

Захарова ціле розслідування провела. Вона запевнила, що до портів Одеської області доставили радіоактивні матеріали. Посилаючись на якісь українські ЗМІ, речниця мзс Росії зазначила, що 16 лютого до порту Чорноморська одна з держав Європи доставила контейнери. В них буцімто містяться радіоактивні речовини, а самі вони містять англомовне маркування. Як переконує вона, відповідний вантаж не проходив митний огляд.

Здавалося б, на цьому можна розходитися, але ж ні. Вона провела далі хронологічний ланцюжок. За словами Захарової, 19 лютого до порту Одеси доставили аналогічні контейнери. Їх буцімто виявили на одному з суховантажів. І ці контейнери, переконує речниця міністерства, містять радіоактивну речовину "Каліфорній-252".

Захарова зауважила, що під час прибуття цього вантажу у порті вимкнули систему радіоактивного моніторингу. Але пильних "журналістів" це не зупинило. Вони виявили, що постачали ці радіоактивні речовини американці. Якщо точніше, то компанія "Frontier Technology Corp.". Вона, за словами речниці, займається виробництвом контейнерів для радіоактивних речовин.

Отже, до чого це все? А до того, що все це свідчить, у голові речниці міністерства, про можливе виготовлення "брудної бомби". Правда, Захарова тут буцімто не свою думку озвучила, а тих самих "журналістів-розслідувачів". Таким чином вона натякнула на "можливу провокацію" з боку України поблизу Придністров'я.

Зауважимо, що окупанти напередодні вже несли маячню про буцімто використання Україною хімічного озброєння. Мовляв, наша держава готує провокацію, завдаючи ударів по радіаційно небезпечних об`єктах. Щоб потім звинуватити Росію у витоку радіоактивних речовин, а також зараженні місцевості.

Реакція Молдови на заяву Захарової

Уряд країни підкреслив, що державні установи пильно стежать за ситуацією поблизу Придністров'я. Ба більше, вони не підтверджують інформацію, яку намагається поширити Захарова.

Водночас громадян Молдови закликали зберігати спокій. Також попрохали довіряти лише офіційним джерелам інформації.