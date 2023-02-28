Так, міноборони держави-агресорки заявляє, що Україна готується до застосування токсичних речовин. Про це пишуть російські ЗМІ.
До теми Хімічна атака: як її розпізнати та що робити, щоб захиститися
Чергові байки про хіматаку
Не обійшлося, звісно, без участі "загнівающєва запада". Як запевнив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кириллов, провокацію з використанням токсичних хімікатів готують США. Мовляв, на вокзал Краматорська прибув вантаж з психотропною речовиною, а згодом американські бронемашини відправили до зони бойових дій.
"Було 16 герметичних металевих ящиків, вісім з яких мали знак хімічної небезпеки (напис Бі-Зет) і маркування двома червоними лініями, що відповідає класу отруйних речовин дії, що тимчасово виводить", – повідомляє російське міноборони.
За словами Киррилова, НАТО також має намір поставити Києву велику партію засобів захисту. Мовиться про 600 тисяч доз антидотів.
Новий проєкт для протидії пропаганді: що відомо
- Білоруське опозиційне видання разом з 24 Каналом запустили проєкт "Про що мовчить пропаганда". У ньому розповідатимуть про воєнні злочини та звірства росіян, які пропагандисти старанно намагаються приховати.
- Проєкт має на меті донести правдиву інформацію та новини про війну в Україні до російськомовної аудиторії у Білорусі, Молдові, Україні та інших країнах Східного партнерства.
- У випусках підійматимуть важливі новини та теми, які замовчуються чи навмисно спотворюються кремлівською пропагандою. Крім того, викриватимуть міфи, які найбільш поширені в інформаційному просторі цих країн.