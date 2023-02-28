Так, міноборони держави-агресорки заявляє, що Україна готується до застосування токсичних речовин. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Не обійшлося, звісно, без участі "загнівающєва запада". Як запевнив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кириллов, провокацію з використанням токсичних хімікатів готують США. Мовляв, на вокзал Краматорська прибув вантаж з психотропною речовиною, а згодом американські бронемашини відправили до зони бойових дій.

"Було 16 герметичних металевих ящиків, вісім з яких мали знак хімічної небезпеки (напис Бі-Зет) і маркування двома червоними лініями, що відповідає класу отруйних речовин дії, що тимчасово виводить", – повідомляє російське міноборони.

За словами Киррилова, НАТО також має намір поставити Києву велику партію засобів захисту. Мовиться про 600 тисяч доз антидотів.

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